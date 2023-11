Il ’CalendEsercito 2024’. Un omaggio ai combattenti

Nel salone d’onore del circolo unificato dell’esercito di Bologna,il colonnello Francesco Randacio, comandante militare dell’Esercito Emilia-Romagna, martedì ha presentato il ’CalendEsercito 2024’. L’edizione di quest’anno vuole ricordare i fatti d’armi della Seconda guerra mondiale, per rendere omaggio agli uomini che vi presero parte consapevoli di servire la Patria, onorando il giuramento prestato. Sono stati pertanto selezionati alcuni ufficiali, sottufficiali e soldati, insigniti della Medaglia d’oro al valor militare per atti eroici compiuti dopo l’armistizio e che si sono particolarmente distinti anche nel periodo precedente all’8 settembre. Tra gli intervenuti all’evento anche il generale di corpo d’armata, in riserva, Antonio Li Gobbi, il cui padre Alberto, ufficiale generale di artiglieria, decorato di una Medaglia d’oro e una d’argento al valor militare, è tra le figure citate nell’opera. Al termine della presentazione, il colonnello Randacio ha inaugurato la mostra fotografica denominata ’Uomini in Guerra’, che ripercorre il contributo fornito dall’Esercito italiano tra il 1943 e il 1945. La mostra è stata realizzata dall’associazione nazionale combattenti Forze Armate Regolari Guerra di Liberazione italiana e dalla associazione di promozione sociale Giano Public History. È possibile acquistare il calendario presso i punti vendita di Giunti Editore.