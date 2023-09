Il calligramma di Francesca Grosso: ’Duemila voci’ per ricordare l’alluvione

Un fiume gentile di pensieri, circa 200, per dar voce alle storie dell’alluvione e comporre un’immagine di empatia umana sullo sfondo dei nostri portici. Questo è Duemilavoci X l’Università di Bologna: il calligramma di Francesca Grosso che raccoglierà le tantissime testimonianze inviate all’Ateneo da chi ha vissuto i giorni drammatici dello scorso maggio, un’opera che sarà completata dall’artista romana trentaquattrenne, nel corso dell’evento inaugurale di Alma Mater Fest, in programma domani alle 21, nell’Aula Absidale di Santa Lucia. Pittrice, illustratrice, flautista, ideatrice del Calligramma-Artistico-Sociale e scelta dall’Ateneo proprio per la sua particolare forma artistica che fa emergere figure dalle scritte continue (famoso il ritratto di parole realizzato a sostegno della campagna per la liberazione di Patrick Zaki) Grosso è attualmente all’opera nel Cortile del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica in via Zamboni 32, dove anche il rettore Giovanni Molari le ha fatto visita ieri. E chi ha dato o ricevuto sostegno durante gli eventi tragici, può ancora lasciare la sua testimonianza su un libro aperto. "Lavoro con le storie delle persone e le trasformo in immagini e l’Università ha trovato perfetta la commistione, per cui ci siamo accordati per l’opera" racconta Grosso.

E prosegue: "Tra il 2017 e 2018 ho dato vita a questi progetti che si chiamano Duemila Voci e che si basano sulla racconta di testi, sono calligrammi artistici e sociali perché fanno propria la partecipazione delle persone su un argomento scelto, in questo caso il tema è la solidarietà riguardo a un tema doloroso come l’alluvione e la figura che emergerà sarà un abbraccio collettivo tra tante persone i cui corpi si trasformano in architettura, perché in fondo le città sono fatte di corpi e di parole". L’opera comincia con un pensiero lasciato da Elisa Pugi, in cui tantissimi si ritroveranno: "Non appena abbiamo appreso la notizia dell’emergenza io, la mia coinquilina e i miei amici fuorisede a Forlì, ci siamo organizzati per comprare stivali, spingiacqua e il necessario per renderci fisicamente utili". Con il rettore che poi deciderà dove collocare permanentemente l’opera e i presidenti dei Campus di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini (Emanuele Menegatti, Massimo Cicognani, Mario Angelo Neve, Alessia Mariotti), ci saranno domani gli attori Elena Bucci e Marco Sgrosso, a cui sarà affidata la lettura di alcune fra le decine di testimonianze raccolte dall’Ateneo.

Benedetta Cucci