Il Caminetto dei Cfo torna al Camplus Bononia Stasera ospiti la Bonfiglioli e i manager di Sacmi

Oggi alle 18 nella sala conferenze del Camplus Bononia di via Sante Vincenzi, ospiti di Maurizio Carvelli, il nuovo appuntamento de il Caminetto dei Cfo. L’iniziativa viene organizzata in modo congiunto da Bper Banca, con Massimo Biancardi e Antonio Ferretti, e dal Gruppo BIP su iniziativa di Laura Amadesi. Il tema sul tavolo è l’importanza del Cfo nei processi di innovazione basati sulla gestione dei flussi di conoscenza in entratauscita dall’azienda. Dopo una introduzione da parte di Domenico Uva, Innovation Manager e stratupper che nel suo passato in BIP ha seguito numerose aziende in questo percorso, ne parleranno Sonia Bonfiglioli, presidente della Bonfiglioli Riduttori, Mauro Fenzi, direttore Generale della Sacmi, Giovanni Campolungo CFO della Sacmi e Lorenzo Marconi, prof presso il Dipartimento di Ingegneria e Co-Founder di FieldRobotics