Il cammino dei rifugiati incontra il Centro Astalli. Dal 1981 al lavoro per l’inclusione sociale

Il Centro Astalli si occupa di accompagnare, servire e difendere i diritti dei rifugiati, cioè di coloro che arrivano in Italia in fuga da guerre, persecuzioni e violenze. La sua sede principale è stata fondata a Roma nel 1981, in via Astalli, dietro l’appello del padre gesuita Pedro Aruppe che intendeva "portare sollievo alla tragica situazione degli esuli di guerra". L’ente, che si è espanso con sedi associate su tutto il territorio nazionale, nel 2020 ha aperto un centro anche a Bologna. Le strutture di accoglienza del Centro Astalli si rivolgono a una molteplicità di rifugiati: uomini, donne sole o con bambini, minori non accompagnati, famiglie o nuclei monoparentali. Dal momento dell’accettazione, per i migranti forzati inizia un percorso di ’accompagnamento sociale’ che permette loro di accedere ad alloggio, mensa sociale, ambulatorio medico, servizi legali e spazi di inclusione in cui poter partecipare ad attività di cittadinanza attiva e relazionarsi con gli altri. Grazie all’aiuto di volontari, che in base alle proprie competenze personali svolgono una specifica mansione, i rifugiati vengono inseriti in percorsi specifici per lo sviluppo autonomo ed inclusivo nel territorio. Attraverso corsi gratuiti di italiano e sportelli di orientamento professionale, i rifugiati cercano il proprio posto nel mondo del lavoro e uno spazio nella società che da tempo li considera un problema e non un arricchimento culturale.