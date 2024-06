"Il cammino della Via dei Brentatori venga intitolato a Carlo Gaggioli"

"Appena insediato, al nuovo sindaco di Zola Predosa chiederemo che si faccia portavoce verso tutti gli altri sindaci dell’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia per intitolare a Carlo Gaggioli il cammino della Via dei Brentatori". Parola di Mario Giuliani, decano dei politici e amministratori comunali di Zola. A più di 80 anni non si è ancora ritirato dalla politica e l’altra sera ha lanciato questa proposta nella cantina di Gaggioli, nel corso della presentazione della lista Zola Riformista (che sostiene la riconferma di Davide Dall’Omo, sindaco uscente), nella quale è tornato a candidarsi con tanti altri giovani.

"Ho conosciuto Gaggioli negli anni ’70 – ha rivelato Giuliani – esercitava ancora la professione di veterinario ma, seguendo le orme di un altro grade zolese, Enrico Vallania, aveva abbracciato la passione per la viticoltura e per la promozione del principe dei nostri vini autoctoni: il Pignoletto. E, già da allora, Gaggioli si rese conto che uno dei maggiori strumenti per pubblicizzare i vini dei nostri Colli Bolognesi era la riscoperta e il rilancio della Confraternita e della Via dei Brentatori che su queste colline hanno fatto la storia".

"Da sommellier Ais – ha aggiunto Sara Rossi, candidata di Zola Riformista – ho scoperto l’importanza di avere sul nostro territorio un testimone come Gaggioli che ha fatto dell’amore per il vino uno scopo di vita".

Edoardo Bianchi, altra giovane promessa di Zola Riformista, ha invocato l’apertura a Zola di corso di formazione universitaria sull’enogastronomia. Gianluca Gaggioli ha mostrato la nomina del padre Carlo a Cavaliere del Lavoro nel 1970 per avere reso indenne il bestiame da una particolare tubercolosi bovina. "Brentatore lui stesso – ha concluso Maria Grazia Palmieri, presidente dell’omonima Confraternita – Gaggioli ha mancato di pochi mesi l’inaugurazione della Via dei Brentatori, avvenuta il 1° giugno scorso".

Nicodemo Mele