Il campo estivo dove si impara a salvare vite

Inizio di vacanza decisamente originale per una trentina di ragazzi di Sasso e Marzabotto che lunedì mattina si sono presentati nella sede della Pubblica assistenza dove ha preso il via il Campus estivo giovanile di formazione al volontariato: due settimane durante le quali, affiancati dai volontari del sodalizio della ‘Pubblica’, faranno esperienze di assistenza agli anziani in case di riposo e centri diurni, condivideranno le attività quotidiane di gruppi famiglia o residenze per disabili, sistemeranno sentieri ed aree verdi, simuleranno interventi di protezione civile, impareranno i fondamentali del soccorso, aiuteranno le cuoche in cucina senza trascurare giochi e divertimento di gruppo.

Un campus completamente gratuito che di anno in anno richiama un numero sempre crescente di giovanissimi, di età tra i 15 e i 17 anni. "Le domande erano arrivate vicino a quota 50 ma ne possiamo prendere solo 20, non riusciamo a gestirne di più – spiegano gli organizzatori –. Però abbiamo accettato dieci ragazzi in più che, evidentemente soddisfatti dell’esperienza fatta lo scorso anno, sono tornati per svolgere una specie di tutoraggio alla pari". Stamattina il programma prevede il trasferimento del gruppo alla parete di roccia a Badolo dove con esperti di soccorso alpino verrà simulata e risolta una situazione di emergenza. In contemporanea quattro giovani staranno in cucina ad aiutare nella preparazione dei pasti da servire a ragazzi e volontari. "Insegniamo loro a fare la sfoglia e il ragù, ma non è un corso di cucina, ma una parte dell’educazione all’autonomia personale", spiegano le cuoche. "Ma l’obiettivo principale è quello di promuovere una cultura del volontariato e della solidarietà e per farlo facciamo fare loro esperienze concrete. Non vedere, ma partecipare, affiancare le persone che si occupano di disabili, di anziani, di ambiente, di soccorso, e ovviamente poi anche un po’ di animazione, divertirsi che fa crescere lo spirito di gruppo – spiega il professor Bruno Capri, ex insegnante alle scuole medie di Sasso e coordinatore dell’esperienza –. La nostra associazione ci mette l’affiancamento di diversi volontari, con Fabio Zecchini e il presidente Leonardo Santoli, che per due settimane si dedicano ai ragazzi, sia sul versante del soccorso che della protezione civile e della formazione. Un impegno non da poco, ma crediamo nel valore della formazione umana dei ragazzi, che per ragioni assicurative diventano soci, e che potranno continuare a fare volontariato da noi, ma anche in altri contesti, o anche non dare seguito, in libertà".

Non manca neppure la fase della verifica, ogni sera i ragazzi infatti compilano un questionario anonimo nel quale esprimono la loro valutazione e anche i suggerimenti. "Anche da questi strumenti cogliamo una buona dose di soddisfazione", dicono i volontari.

Gabriele Mignardi