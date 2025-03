Il Canale delle Moline si illumina. Tutti alla finestrella di via Piella: "Unite tradizione e passione"

La vetrina delle vetrine si è illuminata di rossoblù. Dalla finestrella di via Piella, sul Canale delle Moline, si accende sempre di più la corsa della città all’Europa. Firmata Bologna. Lo sanno bene i tanti turisti che si sono fermati a guardare quel luogo iconico della città che ora ha anche due colori. Questo grazie all’iniziativa di Confcommercio Ascom, in collaborazione con Canali di Bologna e Radio Sata. Una iniziativa che rientra nel palcoscenico delle vetrine rossoblù, progetto di cui fanno parte per il secondo anno consecutivo anche il Bologna Fc, Emil Banca e il Resto del Carlino. Segno di quanto sia forte il legame tra il tessuto economico cittadino, le realtà del territorio e il club.

L’accensione del Canale delle Moline è avvenuta alla presenza di Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, di Andrea Bolognesi, direttore di Canali di Bologna e di Filippo Venturi, scrittore e titolare della Trattoria La Montanara. L’illuminazione sarà visibile fino alla fine del campionato, dal tramonto all’alba. Quindi, almeno due mesi. "Questa iniziativa rappresenta un messaggio importante di sostegno al Bologna – dichiara Tonelli –. Vedere il Canale delle Moline tingersi di rossoblù significa unire la tradizione e la passione in un solo gesto, rafforzando il legame tra la città, il commercio e il calcio. Si esalta un simbolo della nostra città, creando un maggiore senso di appartenenza intorno alla nostra squadra". Un pensiero comune a Bolognesi: "Siamo onorati di essere stati coinvolti in questa iniziativa che rappresenta un’importante opportunità per celebrare e valorizzare i luoghi simbolo della nostra città e da quest’anno anche i canali che, come il Bologna, fanno parte della nostra identità collettiva – continua Bolognesi –. Confidiamo che vedere il canale tinto di rossoblù, proprio sotto l’iconica finestrella di via Piella, contribuisca a consolidare l’attuale entusiasmo verso il club cittadino, ma anche il senso di appartenenza verso i canali storici che attraversano il nostro territorio". Soddisfatto anche Luca Tagliavini, titolare dell’azienda Radio Sata: "Questa illuminazione lo scorso anno non era stata fatta. Nell’immaginario collettivo di solito con le luci si tende a valorizzare qualcosa di verticale, invece questo giro è diverso. Il Canale delle Moline è un simbolo meraviglioso di Bologna. Un luogo che ha numerosissima affluenza. È quindi giusto dare importanza a questa zona unica di Bologna. Per un turista luogo in questa versione è un elemento che può essere apprezzato". E le foto sono già iniziate. Sia dei cittadini che dei turisti.