Il canone tv e il segnale che non arriva

La ricezione dei canali Rai in certe zone è sempre stato un mistero cinese, un problema che fa perdere la pazienza agli utenti. I canali vanno e vengono, alcuni si vedono e alcuni no. I cittadini si chiedono perché esistono queste complicazioni con la tv di Stato alla quale si paga anche un canone mentre non sussistono con le reti televisive private. Dall’anno scorso è stato stabilito un cambio della ricezione, adesso diventata del tipo DVB-T2: un’evoluzione che secondo la Rai permetterà gradualmente una qualità maggiore per tutti i canali e, soprattutto, una scelta molto più ampia. Tutto vero. Ma la transizione non è indolore. Buona parte degli apparecchi televisivi infatti è piuttosto datata e quindi non compatibile con la nuova tipologia di ricezione. La rivoluzione del piccolo schermo si riflette sempre sulle tasche degli utenti. E anche adesso in alcune zone è probabile che si debbano nuovamente sintonizzare gli apparecchi. Cercando sul Web si possono trovare le istruzioni, ma la realtà è che alla fine si è costretti ad ingaggiare un tecnico antennista. Che ha un costo. Paga l’utente e mamma Rai ovviamente se ne frega. Un altro problema è che in alcune zone i segnali hanno cambiato origine e arrivano da un ripetitore diverso o anche più lontano dal precedente. Giustamente molti pensano che il canone dovrebbe pagarlo la Rai all’utente alle prese con i disagi e non viceversa.

