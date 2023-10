Il cantante Lorenzo Baglioni a Valsamoggia per parlare di dislessia: seminario su Dsa Lorenzo Baglioni, ex insegnante, sarà ospite speciale a Bazzano per una tavola rotonda sulla problematica delle Dsa. Interverranno anche un dirigente scolastico, una psicologa e un esperto. Alle 18,30 un seminario approfondirà il tema.