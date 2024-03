Il cantautore Colandrea inaugura ‘CondimentiOff’

‘Belli dritti sulla schiena’ tour: torna a Castel Maggiore – a grande richiesta - il cantautore romano Emanuele Colandrea, voce e chitarra, con il suo ultimo disco. L’appuntamento è fissato per mercoledì alle 21 al Pas (Parco del sapere Ginzburg) in via Bondanello, nella nuova biblioteca comunale. Il concerto inaugurerà di fatto la nuova stagione di ‘CondimentiOff’. " ‘Belli dritti sulla schiena’ – dice Colandrea, autore e polistrumentista - è un disco scritto in prima persona senza l’intenzione di essere autobiografico. Ci sono dentro persone, pensieri e cicatrici indispensabili. Sono, in un certo senso, canzoni promemoria che ribadiscono, a me per primo, la differenza tra tenere e a mente e non dimenticare".

"Colandrea – spiegano gli organizzatori del concerto - è un cantautore senza fronzoli, schietto e diretto; un’anima folk dedita ad una poetica gentile, votata alle piccole cose, alla vita nella sua autenticità. Il suo è un live coinvolgente, intimo ed esplosivo allo stesso tempo. Chitarra e voce in una dimensione molto intima come quella della nuovissima biblioteca". Colandrea è ritenuto tra gli autori più ispirati della nuova scena di cantautori romani, con una scrittura evocativa che si muove agilmente tra poesia e canzone d’autore. L’artista esordisce con il suo progetto solista nel 2015, dopo le fortunate esperienze con le band Cappello a Cilindro ed Eva Mon Amour. Tra i vincitori di Musicultura nel 2016, Colandrea ha all’attivo due album, due Ep e annuncia ora il suo terzo lavoro di inediti. " ‘Belli dritti sulla schiena’ - aggiungono gli organizzatori -, il nuovo album del cantante, è uscito per l’etichetta FioriRari (che vede la produzione artistica di Pier Cortese già ospite della rassegna dal vivo a Castel Maggiore), in collaborazione con la Fabbrica Etichetta indipendente, per emozionare ancora una volta con la sua musica".

p. l. t.