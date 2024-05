Il cantautore Pit Coccato presenta il suo nuovo disco

Domani sera alle 21 al Teatro Biagi D’Antona il terzo appuntamento di CondimentiOff con un’esclusiva: Pit Coccato feat Agnemag. Il cantautore polistrumentista ventiseienne di Novara presenta il suo nuovo disco. Le sue canzoni, in lingua inglese, risentono del lungo periodo in cui ha vissuto in Irlanda dove si è temprato, concerto dopo concerto, nelle doti di scrittura e di live performance.

