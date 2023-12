"Il cantiere del casello è in linea con i tempi"

La Nuova Porrettana, il ponte da Vinci e due giorni fa il casello di Casalecchio. Il viceministro ad infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami mercoledì mattina ha svolto un sopralluogo su un altro cantiere strategico per la mobilità del territorio bolognese. In questo caso si tratta di quello relativo alla realizzazione del ‘sottovia di ritorno della Stazione di Bologna Casalecchio’ che ha dato modo a Bignami di constatare come l’avanzamento dei lavori, giunti ormai al 57%, sia in linea con quanto stabilito dal cronoprogramma dell’opera iniziata il 26 luglio scorso, con l’avvio delle procedure di demolizione e ricostruzione del sottovia del casello sull’autostrada A14 Bologna-Taranto.

Un intervento del valore di oltre 6 milioni di euro considerato essenziale per migliorare la viabilità ordinaria locale ed aumentare la sicurezza della circolazione. "Contestualmente – si legge ancora nella nota del viceministro – al sopralluogo in cantiere è stata effettuata anche una visita alla sala radio della Direzione del terzo tronco di Bologna che ogni giorno presidia h24 la viabilità sui 425 km del tronco di Bologna, caratterizzato da importanti volumi di traffico, in particolar modo nel periodo natalizio". Il cronoprogramma delle diverse fasi di cantiere già dall’estate scorsa fu condiviso con le amministrazioni locali, con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla circolazione autostradale e locale, con l’avvio delle lavorazioni programmato nei mesi estivi perché caratterizzati da ridotti flussi di traffico e la previsione dell’intera durata di attività di circa sette mesi.

Durante tutto questo periodo è stato chiuso il ramo in uscita per Bologna-Casalecchio per i soli veicoli provenienti da Ancona. Sono rimasti invece percorribili il ramo in uscita per Bologna Casalecchio per i veicoli provenienti da Milano e Firenze e i rami in ingresso da Bologna Casalecchio, ad eccezione di puntuali esigenze connesse all’avanzamento dei lavori. Per assicurare il rispetto dei tempi e la qualità del lavoro sono stati impiegati quotidianamente circa 15 maestranze e 5 mezzi d’opera. Il nuovo impalcato sarà realizzato in acciaio Corten, con eccezionali caratteristiche di resistenza alla corrosione.

