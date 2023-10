Il cantiere del nodo mette tutti d’accordo

"Va oltre i campanilismi quest’opera di interramento della Porrettana e della ferrovia Bologna-Pistoia nel centro di Casalecchio. I progetti di completamento del nostro nodo ferro-stradale, che i tecnici di Anas e Rfi ci hanno illustrato, sono un intervento di livello metropolitano. Ce lo ha confermato l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini che è venuto sino sulle nostre sponde del Reno. E ce lo ha dimostrato una calamità immane come l’alluvione di maggio scorso, quando abbiamo scoperto quanto sia importante avere una viabilità efficiente". Sono bastate queste poche parole, pronunciate con calore dalla capogruppo del Centrodestra di Erika Seta in coda al lungo Consiglio comunale di giovedì scorso, per scuotere l’orgoglio dei casalecchiesi che attendono da più di 60 anni il ricongiungimento di via Marconi bassa con via Marconi alta.

L’intervento di Erika Seta ha prodotto un altro miracolo: per la prima volta in decenni e decenni di sedute di consigli comunali un esponente della maggioranza, Alice Morotti, segretaria comunale del Pd, ha sostenuto le ragioni di un’esponente della minoranza, la Seta, appunto. "Il progetto di interramento della ferrovia e di completamento della Nuova Porrettana – ha chiosato Morotti – è un progetto per il futuro di Casalecchio. Non si tratta solo di far passare in galleria un pezzo di strada assieme ad un tratto di ferrovia, qui si sta costruendo una nuova idea di città che sarà gestita dalle prossime amministrazioni comunali". E Erika Seta ha aggiunto: "Ci troviamo davanti a un complesso di opere da 400 milioni di euro, assegnate con gare europee. Non è più solo una questione casalecchiese. Se liberiamo il nostro centro città dal traffico, aiutiamo anche la mobilità in tutto il resto della Città metropolitana. È la visione d’assieme la carta vincente di questo progetto, sul quale hanno contribuito tutti".

Le ha fatto eco Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio. "L’interramento di ferrovia e Porrettana nel centro cittadino – ha affermato – sarà una grande innovazione per il nostro Comune, che dovrà riprogettare le funzioni pubbliche e private. Il risultato che oggi portiamo a casa va consolidato". "Abbiamo imboccato la strada giusta – è stato il commento di Saverio Vecchia, uno dei due candidati sindaco del Pd – che cambierà completamente Casalecchio". E Matteo Ruggeri, l’altro candidato sindaco del Pd, ha aggiunto: "Ricuciamo la città, pedonalizziamo il centro e lo doteremo di piste ciclabili, il commercio di vicinato avrà nuovi strumenti per poter tornare a rifiorire e rendere più vivibile la città".

Nicodemo Mele