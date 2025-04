Il canto di pace che sale dal campo di sterminio

Suoni di pace dall’Appennino per celebrare la libertà riconquistata a caro prezzo. Nel 2025 ricorrono infatti gli 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale. L’ensemble vocale e strumentale Flos musicae vuole commemorare l’anno 1945 con un programma unico nel suo genere. L’ossatura dei concerti sarà costituita dalla ’Missa pro pace gregoriana’, un invito universale e senza tempo alla preservazione della giustizia. Fra i suoi movimenti verranno presentate altre composizioni popolari e d’autore dedicate alle più rilevanti vicende di quel terribile anno.

Spicca il commovente mottetto ’Wie liegt die Stadt so wüst’ (’Giace desolata la città’), composto da R. Mauersberger all’indomani del bombardamento di Dresda. Inoltre, saranno presentati brani di L. Nono, estratti dal ’Canto sospeso’, di Poulenc e Britten, estratti dal ’War Requiem’, e di compositrici e compositori perseguitati nei campi di concentramento, fra cui Ilse Weber e Messiaen. Sarà inoltre presentato in prima esecuzione italiana il ’Lied Blüh auf’ della compositrice Getrud Schweizer, uccisa ad Auschwitz nel 1942. Per il filone dei canti della Resistenza, invece, saranno presentati brani partigiani nelle loro armonizzazioni tradizionali.

"Questo progetto – spiega il direttore dell’ensemble Giorgio Musolesi – vuole essere anche un segno tangibile di riconciliazione ed è finanziato da importanti enti nazionali ed internazionali". Il sostegno arriva dal Comitato per le Onoranze di Montesole, il Goethe Zentrum Bologna, la comunità luterana di Firenze/Bologna e il Consolato Generale di Germania di Milano. Grazie al contributo di quest’ultimo è stato possibile invitare quattro cantanti tedeschi che si uniranno per l’occasione alle fila di Flos musicae. I concerti si terranno nella chiesa di Vado di Monzuno il 26 aprile alle 20.30, di Riola, il 27 alle 17, e di San Giovanni in monte a Bologna, il 28 alle 20,30.