Il canto in lutto per Samuel

Si apre questa sera alle 21 al Teatro Dehon via Libia, la rassegna ’Diverse abilità in scena’, giunta ormai alla 18esima edizione, promossa da ’Gli amici di Luca’ a cura di Fulvio De Nigris. Questa sera sul palco Radio Saint Thomas nell’opera musicale ’La trilogia della libellula - Dedicato a Samuel’. Le musiche e i testi sono di Maurizio Gani, arrangiate dal Maestro Sandro Comini. Sul palco Maurizio Gani, Luana Manieri, , Massimo Ercolino, narratore. Ingresso ad offerta libera. È la storia di Samuel, nato in Etiopia nei primi mesi del 2000, e nel 2008 adottato da due genitori italiani in un orfanotrofio. Dopo la sua morte Maurizio Gani, padre adottivo di Samuel, pianista e cantante di Radio Saint Thomas racconta che per tutto il primo anno dopo la scomparsa dell’amato figlio, incontra Samuel più volte in sogno e scrive e compone ’La trilogia della libellula’.