Il caos sotto la lente al Forum IPAgro

Il 24 e 25 gennaio, il Palace Hotel di Milano Marittima torna ad ospitare il Forum IPAgro - Impresa Persona Agroalimentare. Si tratta della XXII edizione, per l’evento annuale dell’associazione che riunisce imprenditori, manager e professionisti che operano nella filiera agroalimentare, dalla produzione alla trasformazione, dai servizi alla commercializzazione: una rete di rapporti tra oltre mille realtà presenti in tutta Italia. Due giorni di incontri e scambi dall’emblematico titolo ‘Tutti impazziti: clima, mercati e tecnologie. Come crescere nel caos?’, con l’obiettivo di tracciare una rotta per aiutare gli imprenditori, i manager e le loro aziende a muoversi in un presente sempre più caotico. Anche quest’anno, il programma del Forum sarà articolato in diverse sessioni, ciascuna delle quali avrà come protagonisti esponenti di imprese, media, organi e istituzioni che porteranno la propria testimonianza. In foto, Gianmaria Bettoni, presidente di Impresa Persona Agroalimentare.