Il caporale morto da un secolo torna a casa

A distanza di oltre un secolo il caporal maggiore Cesare Ceccarini torna a casa, a Castiglione dei Pepoli, dopo i quattro anni di guerra vissuti sul fronte della prima Guerra Mondiale e che gli erano valsi due medaglie. Per la precisione, di Cesare Ceccarini torna a casa un ricordo indelebile della sua morte sul fronte del Piave, avvenuta l’8 agosto 1918, tre mesi prima della firma del famoso proclama del 4 novembre, che mise fine alle operazioni belliche più sanguinose vissute dai soldati italiani.

"Nei giorni scorsi, nel Museo Centro di cultura Paolo Guidotti di Castiglione, c’è stata la cerimonia di consegna della targa commemorativa che ricorda la scomparsa del nostro compaesano, il caporal maggiore Cesare Ceccarini. La targa consiste in un pezzo di lamiera, ritrovato da Mario Favaro di Scorzè sull’Altopiano di Asiago e, prontamente, donata alla nostra comunità. Con l’interessamento di Luca Deplano, assessore alla cultura di Castiglione, è stata garantita l’esposizione e un’adeguata collocazione della targa all’interno del Museo, a ricordo di uno dei 188 castiglionesi caduti sul fronte della Grande Guerra", racconta Davide Pazzaglia che, con l’associazione culturale Terra Nostra, cura e gestisce il Museo di Castiglione. Dalle ricerche negli archivi comunali è emerso che il caporal maggiore Cesare Ceccarini era nato a San Giacomo di Castiglione il 23 marzo 1882. Era bracciante di professione e, sposato, aveva due figli. Finita la guerra, la famiglia si trasferì a Prato. Sul fronte Ceccarini aveva fatto parte del 15° Reggimento di Artiglieria Campale Pesante.

"Le sue spoglie – racconta Favaro al Carlino – riposano al Sacrario Militare di Asiago, insieme a quelle di altri 50mila caduti. È uno dei pochi caduti di cui si ha la foto. Prima di finire al Sacrario, completato nel 1927, era stato sepolto nel cimitero di Treschè Conca che, sempre nell’Altopiano di Asiago, era uno dei più vicini al fronte". Com’è stato possibile trovare questa targa? "La targa – risponde Favaro che è un appassionato di storie dei caduti – l’ho trovata fuori da un casolare, in mezzo a un mucchio di materiali che stavano per essere buttati via. Non è altro che un pezzo di lamiera di un bidone. Con un punteruolo i suoi commilitoni ci avevano inciso queste frasi: "Al Cap. Magg. Ceccarini Cesare. M. (morto) 8 agosto (1)918. I suoi Compagni. Q. M. P. (Questa Memoria Posero)".

Nicodemo Mele