Il cappellano del Pratello:: "Dare speranza ai giovani"

A conclusione di un progetto sulla legalità, abbiamo accolto e intervistato in classe una persona del tutto speciale: Don Domenico Cambareri, un sacerdote della nostra diocesi che da quattro anni è il cappellano dell’Ipm Pietro Siciliani di Bologna. Recentemente ha pubblicato il libro intitolato "Ti sogno fuori. Lettere da un prete di galera". L’amore, l’impegno e la passione che mette nel suo lavoro di cappellano sono evidenti nelle sue parole, che siano ascoltate da noi in classe o lette all’interno delle sue lettere. Durante il nostro incontro ha cercato di spiegarci le dinamiche che si vanno a creare all’interno dell’Ipm, delle sue esperienze e dei suoi rapporti con i ragazzi.

Ci ha spiegato cosa fanno durante la giornata e come si svolge la loro vita una volta usciti. Ci ha inoltre parlato dell’importanza del cappellano all’interno della struttura, perché i ragazzi hanno la possibilità di aprirsi e confidarsi con qualcuno che li sappia ascoltare, indipendentemente dal loro credo. Durante la sua visita sono nate delle perplessità da parte nostra come per esempio: "Perché hai scelto questo mestiere? Non hai paura?" La sua risposta è stata: "Sento di dover rappresentare una speranza incrollabile in questi ragazzi, nel loro futuro e nella loro vita. Sono condannati alla speranza: una bella pena da scontare. Sostenere il dolore di un adolescente è una delle esperienze più dure e contemporaneamente più belle che ho fatto e sto facendo": "Riesci sempre a trovare la forza di dar loro speranza e di non avere pregiudizi su di loro?" "Ogni giorno mi devo rieducare a credere".

Ci ha parlato delle conseguenze di un "crimine" come, per esempio, il furto di una bresaola al supermercato: la pena tende ad essere minima, un forte rimprovero, se sei un ragazzo italiano, ma se l’adolescente è straniero e senza genitori, le porte dell’Ipm si aprono. Se durante una lite, "uccidi" qualcuno la pena è amara anche se sei giovane e indipendentemente dalla tua provenienza.

Tra i tanti ragazzi che ha incontrato uno in particolare gli è rimasto nel cuore: si chiama Yassine, un "musicista", un semplice ragazzo a cui piace comporre pezzi di canzoni. È lui il ragazzo di cui si parla nel suo libro "Ti sogno fuori".

A cura della Classe 3A: R.Benatti Borsari, D.Bonfatti, N.Campagna, G. Capelli, A. Cesari, G.I.Cristea, S.D’Angelo, M.D’Errico, L.Elmi, A.Finiguerra, A.Franciosi, A.Gallia, R.Gamberini, M.Liberati, A.Quispe Lopez, S.Mannina, T.Marchio, F.Milani, G.Mirandola, L.Parazza, D.Principato, F.Quadrana, S.Quarta, N.Rambaldi, M.Rutigliano, A.Sapuppo, R.Zhou. Professoressa Silvia Querciagrossa