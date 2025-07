Il cappellano del Pratello: "Il primo giorno? Ho pensato di rinunciare"

Stasera alle 21 a Castel d’Aiano presenterà il suo libro ’Ti sogno fuori’. Lui è don Domenico Cambareri, cappellano che da cinque anni segue i minorenni del Pratello e della Dozza.

Per entrare in sintonia con l’altro bisogna diventare l’altro: lei ha mai avuto momenti di perdizione?

"Quando sono stato chiamato per questo incarico, nel luglio 2020, dopo il primo impatto ho avuto la tentazione di rinunciare. Quello che ho visto è stato molto forte. Poi nel tempo uno impara a diventare meno giudicante, ad accogliere. Questi ragazzi hanno bisogno di affetto".

Qual è stato il regalo più bello che ha ricevuto da loro?

"Uno dei ragazzi un giorno mi ha donato una vite da montaggio: era pronto a ingoiarla per farsi del male o, addirittura, uccidersi. Ma dopo il colloquio che abbiamo avuto, mi ha voluto dire ‘grazie’ in quel modo".

Qual è stata la storia più dura da ascoltare?

"Quando mi hanno confessato il primo omicidio. In quei momenti viene da allontanarti fisicamente. Istintivamente pensi ‘io sono diverso, non lo farei mai’. Ma, invece, bisogna ascoltare, comprendere e dare un senso a questa sofferenza: il carcere deve rieducare".

Perché i minori arrivano a uccidere?

"Dietro ai giovani assassini è quasi impossibile trovare casi di omicidi volontari. I delitti maturano sempre in contesti di violenza, subita in casa e poi praticata. Tante volte, poi, questi giovani sono imbottiti di droghe o farmaci. Uno mi raccontava che prima di andare in discoteca ingoiava un flacone intero di un farmaco psichiatrico calmante, che in grandi quantità diventa eccitante".

In questi giorni ha fatto un caldo estremo: che situazione c’è al Pratello?

"Le ultime due settimane sono state durissime con l’afa estrema, dormire era diventato impossibile".

Gino Cecchettin e Vincenzo Gualzetti hanno perso le figlie per mano di ragazzi amici. In comune hanno un senso di compostezza e accoglienza non comune. Come si spezza la catena d’odio che condanna sempre le future generazioni e la società?

"Sono due figure che hanno scelto di non farsi logorare dalla rabbia, dalla sete di vendetta".

Alessandro Belardetti