Il cardinale Zuppi a Pechino Continua la missione di pace

Il cardinale Matteo Zuppi andrà a Pechino per continuare la missione di pace. La conferma arriva da Papa Francesco che ha nominato l’arcivesco di Bologna quale inviato speciale per la sua missione di pace in Ucraina, si recherà a Pechino, dopo aver visitato Kiev, Mosca e Washington. La notizia è stata confermata attraverso una intervista che il Santo Padre ha rilasciato alla rivista ’Vida Nueva’. Sulla mediazione per ottenere il ritorno dei minori deportati in Russia, Papa Francesco sottolinea: "Sto pensando di nominare un rappresentante permanente per servire come ponte tra le autorità russe e ucraine". Al di là di questo conflitto, rivela poi che il Vaticano per ultimo ha proposto "un incontro per la pace con i leader religiosi ad Abu Dhabi".