Il cardinale Zuppi ai musulmani: "Stiamo uniti per Papa Francesco"

"Un momento di pace, tradizione e un’opportunità di scambio interculturale". Giunto alla settima edizione, l’Iftar street è tornato ieri in piazza Lucio Dalla. L’evento, organizzato in occasione dell’inizio del periodo di Ramadan, è culminato con l’Iftar, il pasto servito allo scoccare del tramonto, che segna la fine del digiuno giornaliero. In questa dimensione multiculturale della città è intervenuto il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, accolto da un caloroso applauso dei fedeli musulmani: "Abbiamo un amico in comune che non sta bene", ha raccontato Zuppi riferendosi a Papa Francesco, e chiedendo una preghiera per "questa persona cristiana e solidale con chiunque creda in Dio, anche se di fede islamica", aggiunge.

Un invito all’unione e alla preghiera accolto anche da Yassine Lafram, presidente nazionale Ucoii (Unione comunità islamiche d’Italia): "Abbiamo scelto l’8 marzo per dare un segnale: la donna va rispettata sempre – dice –. Non possiamo credere che esistano culture che violentano le donne. Solo attraverso una sinergia fra diversi popoli e smettendo di puntarsi il dito l’uno contro l’altro, possiamo vincere questa battaglia".

E allora "che questo mese di Ramadan porti pace e serenità a tutti" ha aperto Arman Tanna Nazmul, presidente della Comunità islamica di Bologna (Cib). Dopodiché anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore è intervenuto sul palco: "L’Iftar è un momento di pace e impegno civico, di non odio e non violenza. Bologna in questo modo insegna al mondo interno come essere una comunità di pace", sottolinea. Una collettività "unita" che racchiude "i tanti bolognesi che la rappresentano. Il Ramadan è la nostra scuola di disciplina e formazione", ha ripetuto più volte Lafram. Durante l’evento, sono stati allestiti stand culturali che hanno offerto l’opportunità di scoprire una serie di tradizioni musulmane.

Ha parlato anche Giovanni Molari, rettore Università di Bologna: "Unibo è un luogo di dialogo. Tanti studenti appartengono alla comunità islamica per questo è importante la nostra presenza", ha detto. Per il prefetto Enrico Ricci, invece, Iftar è "un grande esempio di partecipazione e senso di tolleranza". Infine Carlotta, una giovane artista italiana convertitasi all’Islam, ha regalato alle istituzioni dei quadri raffiguranti una parola legata al credo islamico.