Il cardinale Zuppi in dialogo con Cazzullo

È ’il testo’ per eccellenza della cultura occidentale. E si intitola proprio ’La Bibbia: istruzioni per l’uso’ l’incontro organizzato dalle Edizioni Dehoniane per lunedì alle 17.45 alla chiesa di S. Maria della Pietà, in via San Vitale. Il cardinale Matteo Zuppi dialogherà con il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo e Alberto Melloni, segretario della Fondazione per le scienze religiose, in un incontro introdotto da Anna Mambelli di Unimore. L’occasione è la presentezione della nuova edizione della Bibbia di Gerusalemme che ha appena compiuto il suo cinquantesimo anniversario dalla prima pubblicazione in Italia. Basata sugli studi dell’École Biblique, la Bibbia di Gerusalemme è frutto di un lavoro filologico e archeologico approfondito, nota per la fedeltà ai testi originali e per un apparato di note molto ricco, riferimento imprescindibile per tutti. Sarà un’occasione per riflettere sul potere trasformativo della Bibbia, che continua a ispirare la cultura e la spiritualità di milioni di persone, e che sarà affrontato sotto una nuova luce: medicina capace di curare, ma anche di stimolare domande.