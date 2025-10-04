Marche, toto-giunta

FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Il Carlino c’è sempre, anche domani

Tutti i punti vendita operativi domenica in città, quartiere per quartiere, per restare aggiornati sui grandi temi di attualità

Dalle Due Torri alla periferia, sono tantissime. le edicole che resteranno aperte domani per i lettori

Dalle Due Torri alla periferia, sono tantissime. le edicole che resteranno aperte domani per i lettori

Pubblichiamo, come di consueto, l’elenco completo delle edicole che saranno aperte domani, giorno di festa, in città.

Aeroporto G. Marconi: Gd Media Service Srl; Centro C. Lame - Via Marco Polo 3, Tabaccheria Pull di Rosso Alessandra; piazza Azzarita 6, Edicola Azzarita; piazza Dei Martiri 11, Edicola Piazza Dei Martiri; piazza Dei Tribunali 2, Dali; piazza Giovanni XXIII 18/B, Edicola Del Treno; piazza Maggiore 2/2-A, Palazzi Alessandro; piazza Medaglie D’Oro 2, Ares; piazza Trento Trieste 6, Edicola La Triestina; piazza A. Volta 5, Fornari Graziano; piazza XX Settembre 6 – Stazione Autocorriere, Vecchi e Venturi; Strada Maggiore 3/2-A, Sdt; viale XII Giugno angolo via Castiglione, Ausili Michele; via A. Ponchielli 11, Gd Media Service Srl - Coop San Ruffillo; via Alberto Dallolio 1, Edicola Bedani; via Andrea Costa 156, Gd Media Service Srl – Coop; via Andrea Costa 204, He Davide; via Arno 13, Edicola Quadrifoglio di Zannini G. &C.

via Benedetto Marcello 9, Dinga; via Battindarno 135/A, De Maria Giacomo; via Bentini 2/T, Alberghini Daniela; via Beverara 93/B, Demaria Silvia; via Ca’ Bianca 3, Fiorini Simone; via Caduti Casteldebole 3/D, Edicola 4A; viale Tito Carnacini 27, Gd Media Service Srl – Coop; via Corticella 78, Gd Media Service Srl – Pam; via Cristoforo Colombo 4, Gd Media Service Srl – Navile; via M. D’Azeglio 51, Mazzeo Vita; via Dei Mille 1, Giulia e C.; via Del Triumvirato 34/C,Edicola Birra; via Della Barca 36/A, Edicola Barca; via Della Pietra 8/A, L’Angolo Della Foto; via Dell’Arcoveggio 5, La Tabaccheria di Salvati Matteo; via Delle Armi 12, Gd Media Service Srl – Eurospar; via Delle Lame 37/C-D, Edicola Lame; via Dell’Industria, Gd Media Service Srl – Interspar; via G. Di Vittorio 4, Gd Media Service Srl – Eurospar; via Don Sturzo 23/C, Tabaccheria Alan & Jane; via Marco Emilio Lepido, Gd Media Service Srl – Ipercoop.

Via Enrico Mattei 24, Dream di Paganelli D.; via Emilia Levante 6/5, Bologna Est; via Emilia Levante 47/A, Edicola La Locandina; via Emilia Ponente 152/B, Nika Alma; via Emilia Ponente 72, Gd Media Service Srl - Esselunga Viola; via G. Massarenti 102/2-A, Edicola Il Buongiorno; via G. Marconi 28/A, Gd Media Service Srl – Pam; via Guerrazzi 25/E, Colgra; via Irma Bandiera 26, Nannelli Andrea; via Indipendenza 2, La Notizia Che Fa Centro; via Larga 10, Gd Media Service Srl – Conad; viale Lenin, Gd Media Service Srl – Esselunga; via Marco Polo 3, Gd Media Service Srl - Ipercoop Centrolame; via Marzabotto 20/G-H, Euroedicola di Cristina Arditi; via G. Massarenti 410/20-A, Grandi Maurizio; via Oberdan 24/H-I, Edicola San Martino; via Orti 39/3-A, Edicola Orti; via L. Pirandello 14/2-A, Edicola Enigmi; via Pratello 68/A, Lino; via San Donato 116, Edicola San Donato 120; via San Mamolo 111/3-A, Klam di Luca Cavallari; via Sabotino 8, Il Folletto.

Via A. Saffi 41/A, Tabaccheria Bar; via Sant’Isaia 67/2, Equipe 2002 Srl Conad City; via G. Savonarola 2/C, A Chiare Lettere; via Spartaco 27, Scagliarini Marco; via Speranza 52/A, Le Rondini; via Stalingrado, Gd Media Service Srl – Eurospar; via P. Tibaldi 15, Edicola Tibaldi; via Timavo angolo via Gorizia, Romano Massimiliano; via Toscana 30, Le News di Manu Ale; via Triumvirato 84, Gd Media Service Srl – Carrefour; via XXI Aprile 1945, 15, Guernelli Giampiero; viale Della Repubblica 21/A-2, Edicola Artù di Bianchi Andrea.

