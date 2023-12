Il Carlino e il Sole 24 Ore: lunedì insieme in edicola

Il ‘Carlino’ in edicola assieme a ‘Il Sole 24 Ore’. Lunedì 4 dicembre, infatti, Il Sole si presenterà in abbinata al nostro quotidiano nelle edizioni di Bologna e Imola, al prezzo di 1,70 euro. E proprio lunedì, in occasione della pubblicazione della 34esima edizione dell’indagine sulla Qualità della Vita nelle province italiane, Il Sole 24 Ore organizza a Bologna – in quanto città vincitrice della ‘classifica’ dello scorso anno –, l’evento Qualità della vita 2023.

Italia sempre più divisa: i trend nelle città per commentare i risultati con rappresentanti delle istituzioni, economisti, sociologi e amministratori locali. L’appuntamento è alle 16 in Salaborsa. L’indagine è un annuale viaggio nelle pieghe economiche e sociali del Paese, scandito da 90 indicatori di qualità, che negli anni sono stati affinati e ampliati in un miglioramento continuo del modello d’indagine che misura la vivibilità delle 107 province italiane, mettendo in luce casi di successo, best practices locali e fragilità. Una fotografia del Paese, scattata attraverso le statistiche territoriali divise in sei ambiti: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Un approfondimento sarà dedicato alla capacità di reazione mostrata dai territori anche dopo i primi investimenti previsti dal Pnrr, valutando il ruolo delle imprese.

Crisi demografica, recessione e disagio sociale: tre spettri minacciano la crescita economica e i livelli di benessere della popolazione, ma non mancano territori capaci di invertire la rotta. Quest’anno la Qualità della Vita darà ampio spazio all’acuirsi delle disuguaglianze: geografiche, generazionali, di genere, economiche. È su questo tema che verterà l’evento che si terrà il pomeriggio in Salaborsa e che sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito del Sole 24 Ore e sul canale 501 di SKY.

All’evento, interverranno tra gli altri ospiti Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità; Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei; Monica Pratesi, direttrice dipartimento per la Produzione statistica Istat; Agnese Pini, direttrice di QN – Carlino, la Nazione, Il Giorno e Luce! e il campione di basket Marco Belinelli, capitano della Virtus.

Numerosi saranno poi gli interventi dei sindaci delle città italiane che in questa edizione 2023 si sono particolarmente distinte in uno o più parametri dell’indagine: fra gli altri, oltre Matteo Lepore, anche Giuseppe Sala (Milano), Elisabetta Bozzarelli, vicesindaca di Trento, Alberto Felice De Toni.

Infine, come anticipato, la collaborazione fra le nostre testate e il Sole di lunedì veicolerà in maniera capillare i risultati dell’indagine, pubblicati fin dal mattino sul sito ilsole24ore.com.