Il Carlino e Vanity Fair. Martedì insieme in edicola

Prosegue il progetto di collaborazione con il settimanale Vanity Fair che troverete in abbinamento martedì 10 giugno con il nostro giornale.

La cover story di questo numero è dedicata Jacob Elordi, protagonista della serie The Narrow Road to the Deep North, che, dopo il grande successo a Hollywood, ha realizzato un sogno: lavorare nella sua Australia. Il segreto del suo fascino? È un uomo che non ha paura di esplorare territori emotivi. Come racconta chi lo conosce bene.

"Mia sorella Isabella è la prima vera artista che abbia incontrato nella mia vita. Sono stato influenzato dalla sua dedizione all’arte", racconta Elordi.

Ed è proprio lei ad aver fotografato il fratello per la copertina del nuovo Vanity Fair in abbinamento ai nostri quotidiani dal titolo: "Parliamo di uomini".

Le immagini catturano un momento particolare nella vita dell’attore quasi ventottenne (compie gli anni il 26 giugno, ndr) che, dopo una carriera folgorante a Hollywood iniziata con Euphoria e culminata alla fine del 2023 con Saltburn e Priscilla, poco prima del Natale di quell’anno è tornato a casa per le riprese di Narrow Road.

Vanity Fair dedica parte di questo numero non tanto all’abbattimento del patriarcato, ma alla definizione dei nuovi uomini, dei nuovi maschi.

Elordi, la cover star di questo numero, insieme ai "Sette magnifici" che Vanity Fair ha scelto come nuovi modelli di maschilità, vi racconteranno l’evoluzione dell’uomo, un cambiamento che mostra traguardi interessanti, terribili passi indietro e magnifiche spinte verso il futuro.

