Il Carlino festeggia la Coppa Italia: maglietta esclusiva con il giornale per la storica impresa

Un venerdì speciale. Un magazine da collezione, dal titolo ’La storia siamo noi’ per omaggiare il Bologna tra Italia e Europa, dalla Champions League alla cavalcata vincente della Coppa. Il racconto della stagione dei record, fatto di 96 pagine, sarà in allegato, gratuitamente, a il Resto del Carlino. Inoltre, per celebrare proprio questo successo indimenticabile del 14 maggio all’Olimpico di Roma, ecco una maglietta da collezione firmata da Davide Bonazzi, illustratore bolognese di fama internazionale. Una t-shirt edizione limitata acquistabile esclusivamente a Bologna e provincia, insieme al quotidiano, al costo di 12 euro.

"Questa maglia non è solo un oggetto da collezione: è un simbolo di appartenenza, una testimonianza tangibile di una stagione straordinaria che resterà nella memoria di tutti i bolognesi. Abbiamo voluto celebrare il trionfo del Bologna con un progetto che unisce arte, passione sportiva e identità cittadina, restituendo alla carta stampata il ruolo di custode delle emozioni collettive", dice Agnese Pini, Direttrice QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.

Una maglia quindi da indossare con orgoglio e un magazine celebrativo da conservare tra i ricordi più preziosi: una vittoria che resterà per sempre nel cuore dei tifosi rossoblù. La maglia è realizzata in cotone organico certificato ed è disponibile nelle taglie dalla S alla XXL. Un capo da collezione pensato per chi vuole portare addosso "7 giorni su 7", come canta il celebre tifoso Luca Carboni, l’orgoglio di una stagione storica. Davide Bonazzi ha collaborato con testate come il The New York Times, The Wall Street Journal, oltre che con enti e istituzioni come Unesco, Emergency e Harvard University. La sua passione per il Bologna e il suo tratto distintivo si fondono in un’immagine capace di racchiudere in un solo disegno l’identità di una città e l’entusiasmo di una tifoseria. Qualora qualche lettore non trovasse la taglia adatta può scrivere all’indirizzo mail marketing@ilrestodelcarlino.it per informazioni su come trovarla. Cosa che già hanno fatto lettori e tifosi da diverse parti d’Italia, ma anche dall’estero.

Con il magazine invece i tifosi rossoblù e i lettori potranno fare un viaggio emozionante attraverso la cavalcata trionfale che ha portato la squadra di mister Vincenzo italiano a sollevare la Coppa Italia, tra partite epiche, protagonisti indimenticabili, immagini esclusive e retroscena raccontati dalla redazione del Carlino. Un numero da custodire e da collezionare, insomma, pensato proprio per rivivere, pagina dopo pagina, un anno che ha riscritto la storia del calcio bolognese. E che non verrà mai dimenticato.