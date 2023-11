Il ‘Carlino’ ti viene incontro. Domani il nostro staff torna in dieci punti della città

Il Resto del Carlino ti viene incontro. È questo il messaggio che il nostro giornale vuole lanciare con l’iniziativa che si svolgerà anche domani, dalle 7 alle 13, in alcuni punti nevralgici della città. In quelle strade e piazze, infatti, i lettori troveranno il nostro staff e potranno acquistare il ’Carlino’, edizione di Bologna, ricevendo anche una sorpresa. Le zone in cui sarà presente il nostro team, composto da ragazzi e ragazze, addetto alla vendita del quotidiano sono: via del Lavoro 46, via Arno 13, via Luigi Serra 7, via dell’Arcoveggio 45, via Sabotino 8, piazza Trento Trieste 6, via IV Novembre 10, viale XII Giugno angolo via Castiglione, via Zamboni 60 e Via Irnerio 11. Un modo per avvicinarci ancora di più ai nostri lettori, coprendo i punti in cui magari nel giorno festivo sarebbe più difficile trovare il giornale. D’altronde il rapporto con il territorio e i cittadini è fin dalla nascita al primo posto per il ’Carlino’, un rapporto sempre strettissimo e che si rafforza nei momenti difficili, come (per citare due esempi) durante gli anni della pandemia o in occasione della recente alluvione che tanti danni ha provocato.

Il ’Carlino’ in prima linea, dunque, pronto a informare i lettori in modo completo, selezionando, verificando e approfondendo le notizie per offrire uno strumento utile a orientarsi di fronte all’enorme massa di dati che circola sui social e nel web. E per distinguere le notizie vere dalla fake news. Appuntamento, quindi, con il nostro staff nelle vie e nelle piazze di Bologna. Il Carlino ti viene incontro. Anche la domenica.