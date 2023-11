Il Carlino ti viene incontro: in strada c’è il nostro staff, i lettori promuovono l’idea

Bologna, 13 novembre 2023 – Grande successo per l’iniziativa ’Il Resto del Carlino ti viene incontro’. Un’idea lanciata ieri dal nostro giornale per avvicinarsi sempre di più ai lettori. Sono stati tanti, infatti, i bolognesi che, dalle 7 alle 12, hanno potuto acquistare il Carlino in dieci punti nevralgici della città dal nostro staff, ricevendo anche una sorpresa.

Le zone in cui erano presenti le hostess addette alla vendita del quotidiano, edizione di Bologna, erano queste: via Battindarno 135A, via Sabotino 8, via del Lavoro 46CD, via Arno 13, via dell’Arcoveggio 45, via Luigi Serra 7A, via IV Novembre 10A, via Belle Arti 10B, piazza Trento e Trieste 6 e piazza XX Settembre 1.

E i lettori hanno appunto apprezzato l’idea. Fra i tanti, anche l’ex allenatore del Bologna Franco Colomba, che ha comprato la sua copia in piazza IV Novembre.

L’iniziativa, che verrà replicata anche in futuro, è stata appunto un modo per avvicinarci ancora di più ai nostri lettori, coprendo i punti in cui magari nel giorno festivo sarebbe più difficile trovare il giornale.

D’altronde il rapporto con il territorio e i cittadini è fin dalla nascita al primo posto per il ’Carlino’, un rapporto sempre strettissimo e che diventa ancora più saldo nei momenti difficili, come (per citare solo due esempi) durante gli anni durissimi della pandemia o in occasione della recente alluvione che tanti danni ha provocato in città e in provincia.