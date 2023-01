Il Carnevale alla riconquista del centro

Torneranno i carri nel centro di Casalecchio. Dopo due anni di assenza per pandemia, il 12 febbraio nella cittadina sul Reno ritorna il Carnevale dei bambini organizzato dalla Pro Loco Casalecchio Insieme. E in vista della sfilata lungo le vie del centro, iniziano domani anche i preparativi per bambini e famiglie. Da lunga tradizione infatti la giornata di festa con carri, musica e animazioni si prepara con i laboratori condotti dal gruppo delle ‘Signore dell’uso e del riuso’ di CasaMasi, che in collaborazione con la biblioteca Pavese e Casalecchio delle Culture, hanno programmato tre sabati consecutivi di ideazione e creazione di abiti e maschere carnevalesche con materiali di riuso.

"Ricominciamo da dove eravamo rimasti, con l’impegno a metterci tutto l’entusiasmo necessario – dice il presidente di Pro Loco Alessandro Menzani –. L’ultima edizione fu quella che si fece in extremis sulla soglia del lockdown, nel febbraio 2020. E poi si è andati avanti con due annullamenti successivi, sempre frustranti, perché a Casalecchio il carnevale ha una tradizione lunga. Una ripartenza che non è facile, ma con la collaborazione del gruppo e delle associazioni che fanno la loro parte sono sicuro che il successo e la partecipazione non mancherà. I carri saranno quelli di Pianoro coi quali continua una bella collaborazione".

A proposito di bambini, ecco quindi che i laboratori gratuiti prenderanno il via domani dalle 14.30 nello spazio ‘virgola’ della Casa della conoscenza. Con un massimo di 20 bambini di età fra i 5 e i 12 anni. Raccomandata la prenotazione al tel. 051598300 e richiesta la presenza dei genitori. "Questa preparazione che vede sempre tanta partecipazione aiuta a entrare poco alla volta nello spirito carnevalesco e a introdurre quegli aspetti creativi e artigianali che ne fanno parte. Coi bambini ideeremo le maschere che loro vorranno, e anche gli abiti, utilizzando stoffe, carte, materiali di recupero con risultati sempre sorprendenti grazie alle nostre sarte e volontarie", spiegano le conduttrici di CasaMasi. E per vedere l’effetto che fa l’11 febbraio nella piazza della Casa della conoscenza dalle 16 alle 17 è in programma la sfilata delle maschere, con tanto di giuria e animazione carnevalesca dell’associazione Machemalippo.

Gabriele Mignardi