Il Carnevale dei bambini di Bazzano compie 60 anni e diventa ’storico’

Compie sessant’anni il Carnevale dei bambini di Bazzano, un traguardo premiato dalla Regione Emilia-Romagna, che permette al capoluogo di Valsamoggia di entrare ufficialmente nell’Albo dei carnevali storici della nostra regione che con questo ingresso di Bazzano, e quello di Borgo Tossignano e San Lazzaro in Borgo, arriva ad elencarne diciotto. Celebrazioni storiche che rappresentano un’espressione viva e sentita di identità locale che continuano a coinvolgere generazioni di residenti e visitatori, con sfilate in maschera, carri allegorici e numerose attività culturali e sociali, ognuna con le proprie peculiarità che affondano le radici nei secoli.

Come avviene nella cittadina di Valsamoggia, dove dall’Ottocento questa festa popolare si identifica con la maschera di Barbazecch che, accompagnato dalla consorte, da sei decenni guida la sfilata dei carri che fa tappa nella piazza del paese, per poi concludere il suo tragitto all’asilo parrocchiale. E se la prima testimonianza scritta relativa al ruolo e alla figura della maschera che leggerà il discorso ai bazzanesi rievocando in burla l’anno passato è datata 1870, il Carnevale dei bambini nella riedizione voluta nel 1965 da don Bruno Barbieri, parroco della chiesa di Santo Stefano, da quest’anno può vantare il non scontato primato dei sessant’anni di vita.

"Quella del Carnevale a Bazzano era una tradizione che s’era persa con il periodo triste della guerra e del dopoguerra – raccontano gli organizzatori, che attingono alle testimonianze di una storia che venne scritta in un numero speciale della rivista ‘quaderni della Rocca’ – e fu un parroco indimenticato, don Bruno Barbieri, a coinvolgere nuovamente genitori e bambini per fare festa insieme, senza distinzioni e steccati, ma anche senza manìe di grandezza". Il cuore pulsante della manifestazione sta nei tantissimi volontari riuniti nell’associazione che fa capo alla parrocchia di Santo Stefano e che si dedicano al corso mascherato costruendo i carri pezzo per pezzo, oltre a organizzare intrattenimenti, stand gastronomici, gestione della sicurezza, il coinvolgimento degli alunni delle scuole e di tante realtà commerciali di Valsamoggia.

Edizione speciale dunque, quella che andrà in strada in successione le domeniche 23 febbraio e 2 marzo, con una variante di percorso dovuta ai lavori attualmente in corso presso l’asilo di via De Maria che comporteranno la deviazione al giardino parrocchiale tra la Rocca dei Bentivoglio e la chiesa di Santo Stefano.

