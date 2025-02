Il Carnevale del sabato divide: "Nessuno ha ascoltato i commercianti"

Tutto è pronto, a San Lazzaro, per la festa di Carnevale in programma domani, con la sfilata dei carri alle ore 15. Grandi e piccini si ritroveranno in via San Lazzaro per partecipare alla sfilata lungo il circuito cittadino che attraverserà via Modena, via Jussi, per poi concludersi in via Repubblica. La sfilata dei carri sarà accompagnata dalla Banda musicale di San Lazzaro. Sempre domani dalle 8 alle 17 presso il molo urbano del Parco 2 Agosto andrà in scena un’edizione speciale de "I Sabati Creativi", la mostra mercato di opere realizzate da artisti artigiani. E per chi non avesse ancora scelto quale costume indossare, anche quest’anno torna l’iniziativa della Mediateca che, in un’ottica etica ed ecosostenibile, offre la possibilità di prendere in prestito un costume di carnevale.

Gli abiti puliti potranno essere ritirati gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, e poi restituiti lavati e puliti entro il 31 marzo. Polemica, però, da parte dell’opposizione FdI in merito al programma della sfilata, dopo avere raccolto il parere di alcuni commercianti scontenti. A parlare Alessandro Sangiorgi, capogruppo, e il consigliere Alberto Malavolti: "Un anno fa avevamo constatato che, purtroppo, anche una giornata gioiosa per bambini e genitori come quella del Carnevale era finita in polemica. Anche quest’anno i nostri commercianti avevano chiesto all’amministrazione di non organizzare il carnevale di sabato pomeriggio bensì di domenica oppure in una zona che non blocchi il commercio anche il sabato pomeriggio. Ancora una volta i commercianti non sono stati ascoltati, ma hanno appreso dell’organizzazione del Carnevale dal sito web del Comune. Se davvero alcuni commercianti paventano già l’ipotesi di rimanere chiusi domani pomeriggio, anche per evitare un’apertura senza neanche un incasso in virtù del carnevale, una riflessione andrebbe aperta. Perché non c’è stato un confronto?".

Immediata la replica dell’amministrazione per voce di Juri Guidi, assessore al marketing territoriale e promozione del territorio: "Quella di confermare per il 2025 la sfilata di Carnevale di sabato pomeriggio è stata una scelta obbligata, dovuta esclusivamente alla disponibilità dei carri che vengono concessi in prestito a vari comuni, come nel caso di San Lazzaro. Per il prossimo anno l’amministrazione comunale si già detta disponibile a trovare tutte le soluzioni possibili per coniugare le esigenze dei commercianti delle aree interessate alla sfilata carnevalesca con quelle dei numerosi bambini e delle loro famiglie che ogni anno partecipano all’evento".

Zoe Pederzini