Il Carnevale invade il centro

Fine settimana all’insegna del carnevale dei bambini oggi e domani a Casalecchio dove su iniziativa della Pro loco sono in programma due giorni di animazione per bambini e bambine nelle piazze del centro con stand di street food, dolci, zucchero filato, truccabimbi e giochi con la Croce Rossa, donatori di sangue dell’Avis, le signore del riuso di CasaMasi in piazza del Popolo e piazza del Monumento ai Caduti. "Dopo gli anni della pandemia siamo contenti di riportare in piazza questa manifestazione tanto attesa da bambini e famiglie", dice Alessandro Menzani, che per domenica ha messo a punto il programma che prevede una giornata intera all’insegna di maschere, coriandoli, stelle filanti e i carri allegorici trainati dai trattori in un corteo tra la via Porrettana, Marconi e Carducci in collaborazione con la Pro loco di Pianoro. Attenzione quindi alle modifiche e alle limitazioni del traffico indicate dalla Polizia locale negli snodi principali della viabilità. Domenica appuntamento alle 10 in piazza del Popolo con banchi di street food, chiosco dello zucchero filato, punti di ristoro e giochi per bambini. Accanto ad essi lo stand delle volontarie del gruppo uso e riuso di CasaMasi le animazioni per bambini della Croce Rossa, il gazebo di Nuove Generazioni e dell’Avis. Alle 14 in via Marconi il via alla sfilata dei carri e delle maschere per le vie del centro pedonalizzate. Finita la sfilata alle 16,30 al Teatro Laura Betti spettacolo di bolle di sapone per famiglie con Ouverture des saponettes.