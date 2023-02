Il Carnevale invade la Valsamoggia

Carnevali per tutti i gusti in Valsamoggia dove fra sabato e domenica si moltiplicano gli appuntamenti con le sfilate dei carri e le iniziative di festa. Si inizia domani alle 14,30 nella piazza della Pace di Crespellano dove le parrocchie di Calcara, Pragatto e Crespellano danno vita al carnevale dei bambini con carri e gruppi mascherati che percorreranno le vie del paese. Domenica è in calendario il secondo appuntamento del carnevale di Bazzano, con il pomeriggio occupato dalla sfilata dalla piazza Garibaldi alla scuola materna parrocchiale e la sosta nel centro del capoluogo di Valsamoggia per il discorso della maschera Barbazecch, la pesca di beneficenza e il lancio di caramelle, stelle filanti e coriandoli con partenza alle 14,30.

Sempre domenica a Savigno è in programma l’edizione numero 26 della sfilata carnevalesca organizzata da Terra Magica e la collaborazione di commercianti, artigiani e Pro Loco. Un Carnevale partecipato che promette tanti regali, i banchi del ristoro con le sfrappole della Pro loco, la parata delle brasiliane e tanti spettacoli itineranti. "Una festa per tutta la famiglia e stiamo anche lavorando al discorso e soprattutto al lancio dei dobloni da parte della maschera Pirmatì, il personaggio allegorico che impersona l’emigrato arricchito che torna al paese e distribuisce le monete d’oro ai compaesani", chiarisce il dottor Novar Tesini, in prima linea nell’organizzazione. Si inizia alle 14,30. Carnevale con gara di sfrappole all’insegna della beneficenza a Castello di Serravalle dove nell’area Conad e gelateria 500 si svolge la festa in maschera con concorso per la maschera più bella insieme alla gara per le sfrappole più gustose con tutto il ricavato dalla vendita devoluto all’Istituto Ramazzini.