Il Carroccio attacca il sindaco:: "Ponte chiuso e non si fa nulla"

Polemica sulla chiusura, da parte di Città Metropolitana, del ponte sulla sp49, tra la frazione San Pietro Capofiume di Molinella e quella ferrarese di Santa Maria Codifiume. Il ponicello, chiuso d’urgenza per l’aggravarsi di una crepa, porta all’allungamento del tragitto per alcuni pendolari della zona. Questo ha scatenato polemiche che sono state sollevate dal sindaco Pd di Argenta, Andrea Baldini, e riprese dalla Lega di Molinella.

"L’amministrazione dem di Molinella - dicono i consiglieri Giampaolo Zerbini e Umberto Matteucci - sta facendo poco e nulla per garantire la sicurezza stradale sulle vie utilizzate per via della chiusura del ponte della sp49. Lo stesso sindaco di Argenta, sempre del Pd, ha criticato tutta la Città Metropolitana di Bologna. Chiediamo nuovamente al sindaco Dario Mantovani e alla giunta di attivarsi e fare gli amministratori locali. È assurdo che ad oggi non si siano ancora attivate misure serie per aumentare la sicurezza stradale in maniera incisiva, nonostante quanto già successo. Invitiamo la cittadinanza a riflettere seriamente sulle mancanze di questa amministrazione, sempre più chiare di fronte a episodi come questi. Molinella merita di più".

Non è tardata la replica del primo cittadino Mantovani: "Fa piacere che i consiglieri della Lega dopo cinque anni di inattività in consiglio comunale tornino ad occuparsi del territorio. Però è utile far notare anche a persone con una scarsa percezione della realtà che il Reno nelle ultime settimane è stato attraversato da una piena. Non credo che i lavori di consolidamento del ponte che collega San Pietro Capofiume e Santa Maria Codifiume possano essere fatti mentre l’area è allagata da metri d’acqua, sempre che qualcuno non pensi che i lavori possano essere fatti in immersione. I contatti con la Città Metropolitana sono costanti così come con l’amministrazione di Argenta. Serve però la misura della realtà: un ponte con dei problemi va inevitabilmente chiuso per inevitabili e ragionevoli misure di sicurezza nei confronti di chi vi deve transitare. È un’ovvietà che i lavori possono essere svolti a partire da condizioni di livello del fiume che li rendono possibili, dato che devono essere fatti in area golenale".

Zoe Pederzini