"Il casello di Rioveggio in A1? Voglio la verità"

Quali sono gli ostacoli che stanno facendo attendere da 15 anni per il nuovo casello di Rioveggio sull’A1? A chiederlo alla giunta in Regione è il consigliere di Rete Civica, Marco Mastacchi che ha, poi, sottolineato: "L’incuria e il degrado in cui versa il cantiere dell’opera, considerato anche che gli eventi meteo dell’ultimo periodo hanno indebolito la tenuta idrogeologica del territorio, determinando smottamenti con danni ai fabbricati limitrofi al nuovo casello". Richiamati i molteplici atti ispettivi presentati nella scorsa legislatura, Mastacchi dà conto delle motivazioni addotte da Autostrade per l’Italia, secondo cui: "Le cause del protrarsi dei tempi di progettazione erano da ricercare nell’imprevista complessità geomorfologica di un fenomeno franoso", motivo per cui si propendeva per suddividere gli iter autorizzativi in due fasi: "Una relativa al completamento dei lavori non interferenti con la frana, l’altra relativa all’esecuzione delle opere di mitigazione e al completamento degli interventi residuali necessari per la conclusione dei lavori".

Ricordando come la parte del vecchio tracciato dell’A1, dall’incrocio della sp59 fino a sud dell’abitato di Vado, doveva essere demolito e riqualificato come parco fluviale, mentre dall’incrocio della SP59 verso nord fino alla frazione di Lama di Setta del Comune di Marzabotto l’attuale tracciato dismesso doveva essere riqualificato per sostituire la sp325, Marco Mastacchi ha chiesto conto all’esecutivo regionale per la stasi nei lavori sia nella costruzione del nuovo casello sia per la creazione del parco fluviale e la riqualificazione ambientale della zona. In risposta la sottosegretaria Manuela Rontini ha confermato come "nel 2022 fu rilevata la riattivazione di un movimento franoso che è alla base del ritardo nei lavori. A fronte della prima soluzione prospettata consistente in due fasi il ministero si è detto contrario chiedendo l’inversione dell’ordine degli interventi. A oggi Aspi sarebbe pronta col progetto di intervento da sottoporre alla conferenza dei servizi. Per quanto riguarda il parco fluviale, si sarebbe ancora in attesa del progetto esecutivo per poi ottenere l’autorizzazione idraulica, mentre sono allo studio interventi più generali di intervento sul territorio circostante. Nella prossima cabina di regia ci sarà il dettaglio delle azioni in atto, anche se bisogna specificare come tutte le opere siano soggette all’approvazione del piano finanziario della concessionaria in corso di contrattazione tra Aspi e il ministero". Mastacchi si è dichiarato non soddisfatto: "Annuncio un nuovo atto ispettivo".

Zoe Pederzini