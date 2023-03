Il caso baby gang in consiglio comunale

Gli ultimi episodi avvenuti sul territorio di San Lazzaro con le scorribande di alcuni ragazzi di una baby gang hanno destato parecchia preoccupazione tanto che il tema, ora, arriverà anche tra i banchi del consiglio comunale. A depositare un’interrogazione, che verrà discussa in sede di Consiglio, il rappresentante dell’opposizione per Fratelli d’Italia Alessandro Sangiorgi (nella foto), che si dice allarmato dai fatti: "Baby gang e disagio giovanile. sarò molto chiaro: oltre alle parole, vogliamo i fatti. Dopo i recenti episodi che hanno colpito il nostro territorio concernenti baby gang che hanno preso di mira le scuole sanlazzaresi e i suoi studenti, arrivando anche a irrompere all’interno dell’Itc Mattei, si è tanto parlato della necessità di fare prevenzione, di utilizzare lo strumento degli psicologi fino a parlare di task force".

Il consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia, poi, aggiunge: "Tutte belle parole e cose sulle quali non possiamo essere in disaccordo. C’è un però. Proprio mentre succedevano questi fatti nelle giornate del 13-14-16 marzo, alla scuola secondaria di primo grado ‘Rodari’ di San Lazzaro di Savena, è stato organizzato un ciclo di incontri ‘Droga, alcol e i rischi che ne derivano’ alla presenza dell’ex Procuratore della Repubblica Aggiunto di Bologna Valter Giovannini. Purtroppo a questi incontri, nessuno della Giunta Comunale si è presentato, nonostante l’importanza del tema". Sangiorgi, poi, conclude: "Per questo motivo, nonostante tutte le belle parole spese sui quotidiani, abbiamo voluto vederci chiaro e nel prossimo Consiglio Comunale vorremmo sapere quali azioni verranno intraprese dalla Giunta e per quali motivi nessun membro della stessa sia stato presente al ciclo di incontri organizzato presso la scuola Rodari".

Ma torniamo ai fatti che hanno precedeuto questa iniziativa. Il 23 febbraio scorso due 15enni si sono introdotti, in orario scolastico, al Mattei per arrivare alla dirigenza, dove hanno tentato di vandalizzare l’ufficio, per poi insultare il dirigente scolastico stesso fino all’arrivo dei carabinieri. Pochi giorni dopo, forse non paghi della denuncia già ricevuta per i fatti appena descritti, i due 15enne insieme ad altri amici hanno picchiato due giovani poco più che coetanei fuori dal Majorana di San Lazzaro, in pieno giorno. Sempre nella stessa giornata, poi, la sera, fuori da una discoteca di Ozzano, la baby gang ha ritrovato uno dei due ragazzini aggrediti in mattinata e lo ha accerchiato e nuovamente picchiato, con ancora più violenza.

Zoe Pederzini