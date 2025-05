Il caso Bolognina. Foti: "Cooperazione". E Lepore richiama . Piantedosi in città

Il caso Bolognina continua a far discutere. E il dibattito su Zakaria Azmami, il ventisettenne marocchino, che domenica, armato di forbici, ha scatenato il panico in piazza dell’Unità, ferendo tre passanti e anche due dei carabinieri intervenuti per fermarlo, investe istituzioni e partiti.

Il ministro meloniano degli affari europei e Pnrr, Tommaso Foti, a margine di un seminario sui fondi europei in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, ha auspicato "cooperazione istituzionale" dopo le polemiche politiche di questi giorni. "Lo dobbiamo ai cittadini per avere maggiore sicurezza. So che non molto tempo fa c’è stato un incontro tra il ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore… poi, certo, la sicurezza assoluta non la può garantire nessuno", ricorda Foti.

Sugli attacchi di parlamentari ed esponenti di Fratelli d’Italia (il suo partito) al sindaco, con anche richieste di dimissioni, si lascia andare a una battuta. "In politica bisogna abituarsi. Ho fatto per qualche anno il parlamentare e credo di aver saputo dosare le mie richieste di dimissioni… ma già all’inizio di questa legislatura a oggi ci sono state almeno venti richieste dell’opposizione di dimissioni di ministri. Sono atteggiamenti fisiologici...".

Il sindaco Lepore accoglie la richiesta di "cooperazione" lanciata da Foti: "Sono per lavorare assieme, i cittadini hanno diritto di essere sicuri in tutte le città italiane, senza polemiche. Peccato che FdI e la Lega perdano tempo ad accusare me, in una continua campagna elettorale".

Il primo cittadino, poi, in risposta a Piantedosi e ai numeri del Viminale, invita il ministro di nuovo a Bologna "perché dobbiamo rinnovare il protocollo sulla sicurezza, il primo in Italia, e che ha portato buoni frutti, visto che con quelle risorse abbiamo, ad esempio, dato il via all’iniziativa di piazza XX Settembre". Un protocollo, quello firmato da Comune e Prefettura, per mettere a terra misure ad hoc per rispondere a situazioni critiche. Nel frattempo, tornerà sotto le Torri anche la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. La missione a Bologna è stata fissata lunedì 12 e martedì 13 maggio e sarà presente, tra gli altri, il segretario di presidenza Andrea De Maria (deputato Pd).

Lepore, intanto, torna a sottolineare la carenza di personale tra le forze dell’ordine: "Mancano 100-150 uomini della polizia di Stato e almeno venti vigili del fuoco. I carabinieri, invece, hanno avuto nuovi ingressi".

Per quanto riguarda l’uso del taser, utilizzato in Bolognina proprio per fermare Azmami, criticato da sinistra (compresa Coalizione civica), il sindaco dice che "ci sono casi in cui non si può fare altro". E che, quindi, "per fermare gli aggressori occorre utilizzare strumenti offensivi. Ma un conto sono carabinieri e polizia di Stato, un altro la polizia locale che ha altri compiti".

Da qui, non manca di lanciare una frecciata al centrodestra: "Più che pensare al taser, discuta del fatto che c’è una persona che non doveva stare sul suolo italiano da due anni. Invece di spendere un miliardo per il centro di espulsione in Albania, il governo utilizzi quei soldi per i territori e per aumentare il personale delle forze dell’ordine: così sì che potremmo affrontare il tema della sicurezza".

Rosalba Carbutti