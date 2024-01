Il caso degli alloggi ex Cipea. Gianluca Muratori assolto in appello. Sono passati quindici anni dai fatti

I fatti risalgono al 2009. La prima sentenza, un’assoluzione, è arrivata nel 2016. E ora, quindici anni dopo l’inizio di tutto, Gianluca Muratori, 54 anni, già presidente di Confartigianato Bologna e della Fortitudo Basket, è stato assolto pure in Corte d’appello per la famigerata vicenda degli alloggi in edilizia convenzionata dell’ex consorzio Cipea, di cui Muratori era direttore generale, venduti tra il 2009 e il 2010 a San Lazzaro a famiglie che, sostenne l’accusa, non ne avevano il diritto, oppure lo avevano, ma dovettero pagare un sovrapprezzo ingiustificato per ottenerlo.

Ecco allora che Muratori finì indagato per induzione a dare o promettere utilità e truffa. Ma già in primo grado, a marzo 2016, il collegio dei giudici presieduto da Grazia Nart lo assolse con formula piena. Sentenza quindi appellata dalla Procura, ma confermata ieri l’altro dalla Seconda sezione della Corte d’appello, ben otto anni dopo quella prima decisione. "Siamo molto soddisfatti che questa lunga storia si sia conclusa come doveva. Anzi – così commenta il professor Luigi Stortoni, avvocato difensore di Muratori –, questa è una storia che non doveva neanche nascere, le accuse erano infondate. Ora, finalmente, si è sgombrato definitivamente il campo da ogni dubbio, come del resto già era accaduto in primo grado quando il mio assistito ebbe un’assoluzione piena. Peccato che i tempi che ci sono voluti per arrivare a questo momento siano stati da Matusalemme...".

A processo con Muratori c’erano altre quattro persone: prescritte tutte le accuse, e al finanziere Salvatore Cucinotta è stato pure restituito l’alloggio ’della discordia’, ottenuto secondo l’accusa in cambio di favori pur non avendone diritto. Il suo avvocato, Gabriele Bordoni, ha sottolineato come la confisca sanzionatoria non potesse avere valore retroattivo, come stabilito dalle Sezioni Unite penali della Cassazione nel 2023. La Corte gli ha dato ragione.

La vicenda si apre nel 2010, quando Enzo Raisi, all’epoca deputato di Futuro e libertà, presentò un esposto in Procura circa alcuni pagamenti in nero richiesti ad alcuni assegnatari di 30 alloggi di un immobile di edilizia convenzionata in via Galletta, a San Lazzaro. Per questi fatti, due assegnatari avevano pure fatto denuncia alla Guardia di finanza, raccontando come chi doveva condurre le trattative per gli alloggi, cui avevano diritto in base al reddito, avesse chiesto loro somme di denaro in più rispetto a quanto concordato, un "extra da pagare a parte" del 30-35 per cento.

Alla fine, però, il tutto si concluse già in primo grado con due assoluzioni e quattro condanne tutte con sospensione condizionale; la più alta (a Cucinotta) era a poco più di un anno.

Federica Orlandi