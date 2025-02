Il caso degli ascensori rotti. Quattro stazioni coinvolte

Sono guasti da quattro mesi, e ne passerà almeno un altro prima di vedere rientrare in funzione i quattro ascensori fuori servizio che nelle stazioni di Casalecchio, Crespellano e Bazzano, rappresentano l’unica possibilità che ha chi si muove in carrozzina per raggiungere tutti i binari della linea Casalecchio-Vignola.

Non sono bastate finora le segnalazioni dell’associazione degli utenti In prima classe per la Bologna-Vignola, e neppure le proteste dei passeggeri con problemi di mobilità. È la situazione che emerge dopo la segnalazione delle due ragazze di Vergato che domenica scorsa sono dovute ricorrere all’intervento dei vigili del fuoco per essere ‘liberate’ dal guasto (durato poche ore) dell’ascensore sulla porzione della stazione Garibaldi gestita da Rete ferroviaria italiana. Anche in quel caso sarebbe bastato che fosse attivo quello del binario tre (gestito da Fer-Ferrovie Emilia Romagna), che invece da quattro mesi risulta guasto e transennato. Condizione condivisa da altri tre ascensori, come ammette Fer che spiega come "anche se il disservizio non si é verificato in prima battuta nell’area della stazione di sua pertinenza, Fer farà tutto il possibile per velocizzare il ripristino dei suoi ascensori a Casalecchio (sui binari 3 e 4) attualmente fuori servizio come conseguenza delle recenti alluvioni". Allagamenti che sarebbero alla base del guasto anche di quelli alle stazioni di Crespellano e Bazzano.

"Va specificato che gli ordini per i componenti da sostituire sono stati inviati già nello scorso gennaio, e l’intervento della ditta che si occupa della manutenzione è programmato nella seconda metà di marzo", aggiunge Fer che indica così i tempi di ripristino. E questo rispondendo indirettamente anche alla critica della capogruppo di FdI in Regione, Marta Evangelisti, che definisce "inaccettabile che le infrastrutture per la mobilità ridotta non siano adeguate e che i guasti non trovino soluzioni tempestive".

Gabriele Mignardi