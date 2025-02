Il caso del Circolo tennis Nettuno. Il Consiglio di Stato ribalta tutto. E dà ragione alla nuova cordata

Nuovo ribaltone per il Circolo tennis Nettuno di via Pietro Fancelli alla Barca. Dopo due anni e mezzo di carte bollate, con un match tra lo storico gestore ’Nettuno tennis club’ e ’Nettuno sport center’, la nuova cordata vincitrice del bando comunale, ieri è arrivato un nuovo pronunciamento del Consiglio di Stato che "respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado". Tradotto: la sospensiva del Tar dell’Emilia-Romagna che congelava la situazione fino al 15 maggio viene superata. Un ’congelamento’ che era arrivato in seguito all’ennesimo ricorso di Paolo Paoli, presidente del ’Nettuno tennis Club’, che aveva impugnato il contratto stipulato tra Palazzo d’Accursio e il ’Nettuno Sport Center’, mettendo sotto la lente alcuni requisiti. Requisiti che, stando al ricorrente, mancherebbero. La nuova ordinanza del Consiglio di Stato rimette ancora tutto in discussione, ributtando la palla nel campo del ’Nettuno sport center’ che, a questo punto, potrebbe giocare lo smash finale e prendere in mano la gestione del centro sportivo.

Ma all’orizzonte, al momento, restano ancora parecchie incognite. La prima: la spada di Damocle del 15 maggio. Il Tar in quell’occasione dovrebbe pronunciarsi nel merito. Ergo, non c’è alcunché di scontato. L’altro tema, che è quello più ’caldo’, è che cosa farà il Comune. L’ordinza del Consiglio di Stato va eseguita. Quindi, in teoria, l’amministrazione potrebbe dare il via al passaggio di testimone tra le due società, con ’Nettuno tennis club’ – che al momento sta gestendo le attività del centro sportivo – costretto a sgomberare. Palazzo d’Accursio, visto il caso giuridicamente complesso, preferisce la cautela: "Nelle prossime ore si faranno valutazioni su come dare attuazione all’ordinanza, tenuto presente che c’è un ricorso per revocazione pendente" (sempre in capo al Consiglio di Stato). Poli, del Nettuno tennis club, ammette che l’ordinanza "va contro le nostre aspettative. Ma le sentenze si rispettano... Quale iter dovremo seguire ce lo dirà l’amministrazione. Di certo il Comune si è messo in un bel pasticcio... Quello che spero è che non si creino danni economici alla collettività. Noi, comunque, stiamo avviando le pratiche per richiedere la valorizzazione degli investimenti fatti nell’impianto". Il nodo sono, infatti, i tanti corsi in essere nel centro sportivo, che in tutto questo caos di carte bollate potrebbero interrompersi. Si vedrà. L’opposizione, con i consiglieri Matteo Di Benedetto (Lega) e Nicola Stanzani (FI) restano perplessi su tutto questo bailamme: "Rimaniamo molto dubbiosi sull’utilizzo dello strumento del project financing in casi come questo. Inadeguato e col rischio di rendere più difficile una gara d’appalto pienamente equilibrata".

Rosalba Carbutti