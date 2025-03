Il caso del giornalista licenziato: "Il sindaco usa soldi pubblici?"

Nel consiglio comunale di Calderara domani verrà presentata un’interrogazione sull’impiego di fondi pubblici per la tutela legale dell’amministrazione. La presenta il gruppo consiliare della lista civica ‘Calderara in Comune’ con l’obiettivo di conoscere l’assegnazione di 13.420,27 euro per la difesa legale del Comune. Ciò in relazione al contenzioso che potrebbe scaturire dalla revoca dell’incarico al giornalista iscritto all’Albo, già responsabile dell’ufficio stampa comunale.

"La questione – rileva la capogruppo della lista Sara Nanetti – solleva rilevanti perplessità sul piano politico e contabile, in quanto la somma è stata prelevata dal fondo di riserva comunale, strumento straordinario destinato a spese urgenti e non prevedibili di interesse generale. A rendere più controversa la decisione è il fatto che il sindaco stesso ha pubblicamente definito il caso come ’di natura fiduciaria’, dunque estraneo all’interesse diretto dell’ente".

"L’utilizzo del fondo di riserva per sostenere un contenzioso dichiaratamente fiduciario – continua – rappresenta un paradosso gestionale e politico. Se la questione è personale, non può essere finanziata da risorse pubbliche. Altrimenti si trasforma la gestione di un rapporto fiduciario in un costo collettivo. È l’ennesima dimostrazione di una gestione che confonde il piano istituzionale con quello individuale"

