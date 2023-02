Il caso del tram a Firenze "Negozi, il 40% è a rischio"

"Circa il 40% delle unità locali localizzate sul tracciato ha chiuso, un 4% ha deciso di localizzarsi altrove, lasciando un numero di imprese ancora attive di poco superiore alla metà". L’analisi si riferisce al contraccolpo dei cantieri del tram a Firenze, ed è tratta da uno studio dell’Istituto Regionale della Programmazione Economia Toscana (Irpet), datato dicembre 2016, che passa al setaccio l’impatto economico della prima linea tranviaria. A prenderla a modello per una comparazione di quello che potrebbe succedere a Bologna – i lavori della prima linea rossa del tram, tra sottoservizi e cantieroni veri, sono attesi tra questa primavera e l’anno prossimo – è Fratelli d’Italia. Che mette in risalto alcuni passaggi, soprattutto per quanto riguarda i disagi sulle attività economiche. L’affondo arriva il giorno dopo le rassicurazioni dell’assessora del Comune, Luisa Guidone, all’Ascom sui ristori "diversificati". Nel 2009, anno di lavori, l’analisi Irpet stima una perdita di fatturato ad addetto, nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche, di 82mila euro. "La perdita di fatturato per le imprese collocate sul tracciato della tramvia risulta evidente in ciascuno dei casi analizzati, a partire dal 2006 e fino al 2010, anno in cui sia le imprese collocate sul tracciato della tramvia che ilgruppo di controllo ricominciano a mostrare andamenti simili, in corrispondenza dell’entrata in funzione della Linea 1 – spiega lo studio Irpet –. Ciò che è possibile dedurre con un certo grado di sicurezza, è che nel periodo considerato le imprese interessate dai lavori hanno accusato a livello di fatturato la situazione di disagio collegata alla realizzazione dell’opera"

Irpet poi enuclea tutta una serie di interventi possibili per sorreggere i disagi, dagli sgravi sulla Tari ad altre agevolazioni sui tributi comunali, e spiega anche alcuni effetti benefici, "tuttavia, nel medesimo lasso di tempo, sono state aperte un numero di unità locali tali da controbilanciare il numero di chiusure, con un bilancio finale di lieve diminuzione complessiva". Molto critica Fratelli d’Italia. "Lo studio su Firenze ha fatto emergere le conseguenze drammatiche della cantierizzazione della Linea Rossa del Tram – argomenta il capogruppo Stefano Cavedagna –. Più del 40% dei commercianti e negozi lungo il tragitto ha chiuso. Oltre il 4% si è trasferito. Tra coloro che hanno resistito si è contata una perdita di fatturato che va oltre il 30%. La giunta Lepore ci sta dicendo che ritiene accettabile che delle oltre 1.700 attività commerciali lungo il tragitto del Tram, più di 750, quasi una su due, chiuderanno. Secondo Lepore è accettabile che migliaia di commercianti e di conseguenza i dipendenti si troveranno senza lavoro o a perdere i loro investimenti. Per noi di Fd’I questo è insostenibile. È una ulteriore motivazione, sotto gli occhi di tutti, per non realizzare quest’opera. La giunta dica le cose come stanno ai cittadini bolognesi, i ristori di cui si è parlato non sono credibili".

Paolo Rosato