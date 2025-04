Il caso dell’edicola votiva: "Il trasloco è distruttivo"

"Salvate l’edicola votiva della Madonna di Boccadirio che vicino all’ex Samantha di San Biagio, è rimasta intrappolata nell’area delle nuove edificazioni". Questo l’appello pubblico lanciato da Bruno Cevenini, animatore della Lista civica, a Casalecchio nel corso del question time del Consiglio comunale.

Quella di Cevenini per l’edicola votiva è una battaglia cominciata nel 2019, quando l’amministrazione comunale varò il piano edilizio di abbattimento e ricostruzione pochi metri più indietro dell’edificio seicentesco dell’ex Samantha. Un piano disegnato per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la Porrettana che concedeva ai privati di costruire un’ulteriore palazzina e alcune villette. "La convenzione – ha tuonato Cevenini dai banchi delle minoranze – prevedeva lo spostamento dell’intera edicola fuori dal perimetro di edificazione per consentire ai casalecchiesi di venerare in sicurezza, tranquillità e raccoglimento l’immagine della Madonna di Boccadirio. Finora non è successo. Anzi ci viene proposto un progetto che sostituisce l’edicola che ha un cancelletto, altarino e tetto a frontone con un pilastrino che, misure alla mano, non consente nemmeno di ospitare l’immagine della Madonna. Un progetto che è davvero orribile". Richiamato dalla presidenza del Consiglio e dai consiglieri per i toni forti, Cevenini ha ribattuto: "Un pilastrino come quello proposto servirà solo ai cani per fare la pipì". Lo spostamento dell’edicola votiva dell’ex Samantha sta diventando un vero e proprio rompicapo.

"L’amministrazione comunale si sta facendo carico con la proprietà per trovare una risoluzione al problema", è la laconica dichiarazione che arriva dalla Giunta del sindaco Mattero Ruggeri. "Ancora un mese – annuncia Cevenini – e se su questa partita non succede niente, mi rivolgo alla magistratura e denuncio tutto. Comprese le numerose violazioni del piano di edificazione. A cominciare dal piano in più realizzato nella palazzina ricostruita dell’ex Samantha, dove le finestre dell’ultimo piano da quattro sono diventate sette. Inaudito". Nicodemo Mele