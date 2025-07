Il caso dell’ex Stamoto. L’assessore Laudani: "Fatta la nostra parte. Il governo metta i soldi"

Bologna, 7 luglio 2025 – "Noi non abbiamo da fare i compiti a casa, li abbiamo fatti abbondantemente. Anzi, se ora il Governo vuole mettere a disposizione del Demanio i soldi per le demolizioni, può dare un reale contributo alla causa comune per rigenerare l’ex Stamoto. Il resto sono chiacchiere". È il pensiero di Raffaele Laudani, assessore all’urbanistica, dopo l’intervento di Lucia Albano, sottosegretario al Mef con delega alla valorizzazione degli immobili pubblici, riguardo l’area di viale Felsina abbandonata da anni e da tempo ormai tristemente nota per numerosi episodi di degrado, spaccio, rave e accoltellamenti. Al punto che i residenti della zona hanno paura di uscire di casa la sera.

Il Governo accusa di inerzia il Comune di Bologna, sottolineando che ha già investito risorse per quello spazio e che è pronto a usarle, ma aggiunge che "la riconsegna all’Agenzia del Demanio del bene potrà avvenire soltanto a seguito della sottoscrizione dell’accordo previsto dall’articolo 15 della legge 241/1990. Anche qui, è il Comune che deve fare ‘i compiti a casa’ – aveva specificato il sottosegretario Albano –, noi siamo pronti a intervenire per porre fine al calvario dei residenti".

Albano "evidentemente è stata male informata – spiega l’assessore Laudani – perché già da circa tre mesi abbiamo consegnato una bozza di testo di accordo rivisto. Il Demanio ha annunciato che intende proporci delle integrazioni. Siamo d’accordo sostanzialmente su tutto, ma è normale che i due uffici lavorino per affinare un testo. Ora, quindi, noi aspettiamo che ci venga restituita la bozza".

Laudani specifica che "ben venga chiunque darà il proprio contributo per rigenerare la ex Stamoto, siamo pronti a condividere con tutti i meriti del risultato". Ci sono però, tiene a sottolineare, "dei fatti oggettivi: se il Comune due anni fa non avesse dato la disponibilità a prendersi carico dell’area a fronte della dichiarata impossibilità del Ministero della Difesa di garantire il presidio dell’area, questa sarebbe ancora sotto il Demianio militare e non sotto quello Civile. Saremmo, quindi, ancora fermi, come lo siamo stati per dieci anni".

Per quanto riguarda gli usi temporanei "che avremmo voluto attivare, non sono praticabili a fronte dell’inquinamento ambientale. La legge prevede che la bonifica sia in carico alla proprietà. Aspettiamo che si concluda la caratterizzazione, quando avremo l’analisi del rischio faremo partire gli usi temporanei, tra cui aprire il parcheggio, da cui avremmo centinaia di posti che darebbero un sollievo ai cittadini". Laudani fa notare che "gli interventi delle forze dell’ordine danno solo soluzioni temporanee, poi, putroppo, i problemi ritornano. L’unica risposta è la rigenerazione, tramite le demolizioni. Sembra che la richiesta sia stata ricevuta dal governo (Carlino di ieri), aspettiamo dunque che questi soldi siano messi a disposizione del Demanio per avviare le demolizioni. Noi intanto continuiamo a lavorare in maniera costruttiva per il partenariato pubblico-privato. Noi ci siamo, facciamo la nostra parte e continueremo a farla. Quindi collaboriamo, perché insieme riusciremo a risolvere i problemi della ex Stamoto. Contiamo di avere novità significative entro la fine dell’anno".