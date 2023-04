Il caso di Nina, per noi è già promossa

Nina Sorrentino per tutti noi ha già superato l’esame di maturità che la scuola le ha negato. Promossa a pieni voti. Tanti studenti in questi giorni si sono mobilitati per sostenere questa ragazza che il 14 marzo scorso la famiglia ha ritirato dalla V classe del liceo Sabin dove frequentava l’indirizzo di Scienze umane. E se la cavava anche bene. L’istituto, pur con rammarico, ha valutato che il percorso per questa alunna sarebbe stato "troppo stressante". Il braccio di ferro ingaggiato dai genitori (col parere favorevole della neuropsichiatria) è durato due anni per cercare di ottenere la possibilità di passare dal programma di studi differenziato a quello personalizzato per obiettivi minimi, che avrebbe concesso alla ragazza di essere ammessa al diploma di maturità vero e proprio e non di ottenere solo un certificato scolastico di competenze. Le formalità a volte sono rigide e non tengono conto del fattore umano, anche se nella scuola tante volte abbiamo visto situazioni di alunni difficili trattate con grande elasticità. Cosa che forse si poteva fare anche per Nina. I genitori non hanno mai protestato ad alta voce, ma la loro battaglia anche dopo aver ricevuto una risposta negativa un risultato l’ha ottenuto: ha sollevato un problema che riguarda anche altri alunni fragili e sui cui si è aperta una riflessione. Ora tocca alla politica agire. Per ora promuoviamo Nina a pieni voti.

