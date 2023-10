Il caso Garisenda in Aula. Lepore vede i capigruppo, poi informerà il Consiglio. La destra apre lo scontro

Il gioiello del 1100 resta sotto osservazione. I monitoraggi della Garisenda continueranno anche questa settimana con conseguente traffico rivoluzionato. Resta transennata l’area attorno alla Torre, via San Vitale rimane chiusa tra le via Zamboni e Rizzoli e i bus deviati (sul sito di Tper le nuove ’rotte’). In attesa dei dati, rilevati da sensori nellaGarisenda, e le successive analisi della task foce attivata dopo i recenti allarmi, oggi si discuterà della salute di uno dei simboli più famosi della città in Consiglio comunale. Il sindaco Matteo Lepore, dopo la lettera della Soprintendenza ricevuta venerdì che chiedeva a Palazzo d’Accursio di attivarsi al massimo per mettere in sicurezza la Torre a seguito delle oscillazioni anomale, incontrerà i capigruppo e farà un intervento di inizio seduta per informare il Consiglio sui prossimi passi. Stando alle dichiarazioni delle opposizioni della vigilia, si attende una seduta infuocata. Con la Garisenda che rischia di aprire, dopo il caso Làbas, un nuovo fronte di scontro politico.

Va all’attacco Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, che, sostanzialmente, dopo le transenne nel cuore della città invoca più trasparenza: "Che cosa dice la lettera della Soprintendenza? Lepore sapeva o non sapeva dei problemi della Garisenda? Se non c’è nulla da nascondere, il sindaco renda pubblici la missiva e i verbali del Comitato tecnico scientifico, perché la competenza di monitare lo stato della Torre è sua". In attesa di capire i risultati delle nuove rilevazioni e quali interventi mettere in campo, "il governo Meloni interverrà mettendo 5 milioni di euro. Fratelli d’Italia – spiega Lisei – ha parlato con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha dato la disponibilità e ancora una volta, per il bene di Bologna, metterà argine all’incapacità di chi dovrebbe guidare la città ed invece la sta demolendo".

Sulla stessa linea il capogruppo leghista in Comune, Matteo Di Benedetto: "Se non ci fosse stato lo stimolo del governo, grazie all’intervento della sottosegretaria della Lega Lucia Borgonzoni, il sindaco avrebbe continuato a disinteressarsene. Le ultime rilevazioni potrebbero essere del 2011... L’amministrazione ancora una volta ha dimostrato di interessarsi di ogni cosa tranne che di Bologna, questa volta trascurando uno dei suoi simboli. Ora si agisca in fretta, prima che accada qualcosa che metta in pericolo la comunità".

Ed è proprio il tema della ’malattia’ datata della Garisenda che tiene banco nelle accuse delle opposizioni. Il Comitato tecnico scientifico è stato creato nel 2018 e la Torre venne, poi, sottoposta a ’radiografie’. L’anno scorso, poi, è stato prorogato il cantierino della Garisenda con iniezioni di malta nel basamento. Ma c’è chi parlava di rischi molto prima, come il sismologo Enzo Boschi che già nel 2010 diede diagnosi preoccupanti, auspicando che gli autobus (e il Civis) non passassero attorno ai simboli della città.

Fratelli d’Italia negli anni ha fatto diversi interrogazioni, sottolineando che, a maggio, gli stessi tecnici del Comune avevano fatto presente, in una risposta al quesito presentato dal capogruppo Stefano Cavedagna, che l’ultima rilevazione dell’inclinazione della Torre era risalente al 2011, prima del terremoto, ed era già preoccupante, con "lo strapiombo dell’asse rispetto alla sezione di base, di 331 centimetri". Da qui, il pressing affinché il Comune prendesse in considerazione "una cura decisa, simile a quella della Torre di Pisa".