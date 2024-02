Il caso Garisenda . Nuovi test sulla Torre. E i super-tecnici prendono altro tempo

Sembrava un allarme rosso quello della Garisenda, appena prima di Natale. Poi è arrivata la Città 30 e la torre malata è sembrata di colpo più dritta. Arrivati a febbraio, manca ancora un resoconto ufficiale da parte degli esperti che devono decidere come metterla in sicurezza. Piano che dovrebbe arrivare a breve, ma intanto nella settimana entrante non sono previsti summit in presenza a Bologna, come conferma uno dei membri del pool, il professor Nunziante Squeglia. "Stiamo lavorando, stiamo analizzando una grande mole di documenti e aspettiamo nuove valutazioni da parte dei colleghi che sono impegnati per la Garisenda – spiega Squeglia, celebre per aver messo in sicurezza la Torre di Pisa –. Non posso dire nulla su quale intervento di messa in sicurezza adopereremo, ce ne sono diversi sul tavolo e non abbiamo ancora deciso. Le nuove valutazioni che arriveranno serviranno anche a questo". Squeglia conferma, inoltre, che la situazione della Garisenda in questo periodo non è cambiata. "Nuove criticità? No no, l situazione della torre è invariata, non è cambiato nulla".

Insomma, il pool di esperti sembra prendere tempo, in ogni caso la messa in sicurezza della torre dovrà essere decisa a breve. L’ipotesi in pole resta sempre quella del maxi ‘girello’, la grande impalcatura che dovrà proteggere in altezza le operazioni di restauro. Ma non è l’unica, si pensa anche a un alleggerimento della Garisenda, che soffre comunque di pericolosi reumatismi. Se tagliata o parzialmente smontata, si vedrà, di certo la scelta su come sarà messa in sicurezza inciderà anche sulla tipologia del restauro. Quanto alle nuove valutazioni, è del 30 gennaio l’ultimo report sulla messa in sicurezza del torre. A realizzarlo è stata la Yellow Room Engineering di Genova, il progettista è l’esperto Stefano Podestà. Lo studio passa nuovamente ai raggi X i materiali che compongono il basamento della torre, con una "valutazione della resistenza a compressione dei parametri murari". Evidentemente, analisi preparatorie al tipo di intervento che si potrà mettere a terra, anche quello dell’alleggerimento, senza causare crolli nelle fasi di lavorazione. Il documento ripercorre le fasi storiche, con diverse analisi sui materiali. I risultati sono eterogenei ("aspetto fisiologico per il manufatto in quesione"), il report disegna uno stato di fatto sui rivestimenti di selenite e malta aggiunti nel tempo che fanno il paio con i documenti che mise giù il celeberrimo comitato di monitoraggio che aveva come paziente la Garisenda.

Sul punto vuole vederci chiaro Lucia Borgonzoni. "L’ho detto al Comune ai tavoli, bisogna lavorare insieme e con dei cronoprogramma chiari, non arrivando sempre all’ultimo momento – sottolinea la sottosegretaria leghista alla Cultura –. I documenti che stanno arrivando si potevano avere anche più velocemente. C’era una volta un alert per il Comune, che pure si è accorto tardi che la Garisenda fosse in pericolo. Un allarme che però noi teniamo bene presente da tempo: bisogna fare le cose insieme, Palazzo d’Accursio non continui a fare come al solito, che arriva sempre sotto data dimostrando anche un po’ di ostilità nei confronti del governo. Questi interventi vanno costruiti con dei percorsi condivisi".