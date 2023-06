Il caso ricostruzione Bonaccini al governo: deve fidarsi dei sindaci E attende l’incarico

di Mariateresa Mastromarino

"Fermiamo le polemiche. L’alluvione non può essere il terreno di uno scontro irresponsabile tra partiti, deve essere il terreno della collaborazione tra le istituzioni". I toni pacati del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, richiamano alla calma e alla collaborazione i due schieramenti che ormai da giorni fanno muro a distanza sulla stima dei danni dell’alluvione: governo e maggioranza di centrodestra da una parte, sindaci di centrosinistra e Pd dall’altra. "Conosco bene i sindaci dell’Emilia-Romagna – aggiunge Bonaccini –: se scommettiamo su di loro, saranno i primi a guidare la ricostruzione, come hanno fatto nell’emergenza in mezzo al fango. È stato così anche undici anni fa in Emilia. Presidente Meloni, si fidi dell’Emilia-Romagna, si fidi dei nostri amministratori". Il governatore prova a gettare acqua sul fuoco dopo le parole scritte sui social dal viceministro Bignami ("la Regione ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni?"), che hanno sollevato un vespaio di polemiche. Tuttavia, se Bonaccini usa toni da disgelo – anche perché il suo nome è ancora l’unico in campo per la nomina a commissario alla ricostruzione, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni –, non fa lo stesso la vicepresidente dell’Emilia-Romagna, Irene Priolo, che non ha digerito le uscite di Bignami e del ministro Musumeci ("il governo non è un bancomat"), e anzi rimette sul piatto il derby-confronto con le Marche governate dal centrodestra e l’atteggiamento del governo in occasione dell’alluvione di settembre del 2022.

"Se per le Marche sono andati sulla fiducia, devono andare sulla fiducia anche per l’Emilia-Romagna", sottolinea Priolo. Secondo lei, infatti, si stanno utilizzando due pesi e due misure per fronteggiare la ricostruzione, visto che "venerdì (all’indomani del primo tavolo a palazzo Chigi, ndr) il governo ha chiesto una classificazione più dettagliata e specifica degli interventi relativi al dissesto idrogeologico". E fonti della Regione fanno sapere che ieri è stata inviata al capo della protezione civile Curcio una lettera con ulteriori specifiche su danni e lavori. "In genere, si fa un decreto all’interno del quale si stanziano le risorse e successivamente presentiamo in maniera più dettagliata alla Protezione civile il piano degli interventi – evidenzia la vicepresidente –. Al tavolo abbiamo chiesto uno stanziamento complessivo, all’interno del quale presentare di volta in volta il piano degli interventi". Nello specifico, la rendicontazione si concentra sugli interventi urgenti sparsi in tutto il territorio regionale, del valore di 1,8 miliardi di euro. "Confidiamo nel fatto che il governo stanzi al più presto le risorse per lavori che, entro l’autunno, mettano in sicurezza territorio e popolazione", prosegue Priolo. Intanto il dossier Emilia-Romagna continua ad agitare le acque.

Dal Pd alla Cgil, l’invito al governo è a fare presto, mentre il ministro Lollobrigida tiene il punto a Parma. "Abbiamo fatto tutto ciò che era possibile fare nelle prime ore, mettendo in sicurezza prima le vite umane e poi lavorando sulla garanzia per i posti di lavoro – dice –. Ora bisogna iniziare una fase di ricostruzione e per questo ci stiamo attenendo a una tempistica che ci permetta di riuscirci, calcolati esattamente i danni". Intanto il governo ha fatto il punto sul post alluvione e nel pomeriggio di ieri si sono confrontati i due vicepremier Tajani e Salvini, e i ministri Musumeci e Fitto. L’esecutivo è al lavoro sulle procedure legate alla ricostruzione delle zone alluvionate. Giovedì, in Consiglio dei ministri, dovrebbe infatti approdare anche un disegno di legge sul dossier ricostruzione dei territori colpiti dalle calamità, in particolare l’Emilia-Romagna. Non rientrerebbe nel provvedimento il tema del commissario.