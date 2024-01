Il caso San Lazzaro. Il Pd punta su Pillati e smonta i gazebo. Mazzoni: "Siamo uniti"

Nuovo colpo di scena a San Lazzaro. Dopo lo stop di gran parte della coalizione di centrosinistra alla candidatura "imposta dall’alto" e non "del territorio" di Marilena Pillati, a tirare la volata alla consigliera regionale dem (senza montare i gazebo) è il Pd. Che, ieri, in assemblea al circolo Arci Bellaria all’unanimità ha deciso di convergere proprio su Pillati, candidatura vicina al sindaco Matteo Lepore, già lanciata dalla sindaca di San Lazzaro, Isabella Conti, non senza polemiche da parte della sua stessa maggioranza.

Una decisione ’firmata’ dal Pd di San Lazzaro (nonostante giorni fa avesse chiesto le primarie di coalizione, ndr) e dal Pd di Bologna che, in un nota, spiegano che "si tratta di una scelta condivisa e definita nel corso dell’assemblea convocata nelle scorse settimane" e poi ieri a San Lazzaro. "Una proposta unitaria che è anche espressione di continuità con il lavoro svolto fino a oggi dalla giunta della sindaca Isabella Conti", si legge nella nota. Da qui, in assemblea "è stato votato un documento programmatico proposto dalla sindaca di San Lazzaro che fissa i punti cardine dell’impegno per il futuro del Comune": consumo zero di suolo, nidi gratis e senza liste d’attesa, oltre a investimenti sull’imprenditoria femminile, assistenza agli anziani e risorse a sostegno della disabilità.

I dem, insomma, dopo Casalecchio, nella nota congiunta "a fronte di una convergenza entusiasta su Pillati", scrivono che "a San Lazzaro non si svolgeranno le primarie", con il partito "già a lavoro per formare una squadra di governo".

A sostegno della scelta della consigliera regionale Pd, classe ’65 e docente dell’Unibo, già vicesindaca del Comune di Bologna, anche la segretaria dem, Federica Mazzoni: "Il Pd è unito a San Lazzaro e riprende la forza e la credibilità per proporre una propria candidata a sindaca. Una candidatura autorevole, che qualifica il rafforzamento del Pd. Un impegno che, come nuovo gruppo dirigente, ci siamo presi sin dall’inizio". Per la segretaria provinciale dem, "il Pd con intelligenza e capacità ha saputo giocare di squadra, un fatto per nulla scontato, fondamentale per sconfiggere la destra, nostro vero obiettivo per il bene di San Lazzaro".

A coronare la scelta di Pillati, una foto sui social, dove Mazzoni, in mezzo alla consigliera dem e Marina Malpensa, presidente del Consiglio comunale di San Lazzaro, "ringrazia le donne capaci e intelligenti – non solo politicamente – che sanno fare squadra". Un grazie, quindi, a Pillati e Conti, ma anche "a Malpensa, una grande signora", scrive la segretaria dem. Il suo nome era circolato come possibile candidatura gradita dalla segreteria provinciale.

Resta il gelo del resto della coalizione di centrosinistra (salvo Italia Viva pro Pillati e il M5s che ieri non ha firmato la dichiarazione): "Le forze del centrosinistra di San Lazzaro non trovano accettabile che, dopo un percorso di mesi condiviso anche col Pd locale, Pillati sia imposta senza dialettica e senza mai rispondere nel merito alla richiesta formale di primarie. Ci riuniremo e valuteremo il da farsi".