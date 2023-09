Il castellano dell’anno premiato stasera in piazza XX Settembre

Stasera alle 20,45 in piazza XX Settembre l’attesa serata di “Castello in dvd”, giunta alla 18 a edizione, in cui Fabio Avoni e Giorgia Bottazzi apriranno ancora una volta il loro scrigno di immagini per presentare realtà e avvenimenti che riguardano passato e presente della comunità castellana. Nel corso della serata ci sarà, come di consueto, la proclamazione del Castellano dell’anno, che riceverà dalle mani del sindaco Fausto Tinti la formella in terracotta appositamente realizzata dall’artista Gianni Buonfiglioli. Un altro momento molto partecipato sarà la premiazione delle imprese storiche castellane, che sono un patrimonio unico e prezioso per l’intera comunità, in molti casi costituite da generazioni della stessa famiglia, che nonostante le difficoltà hanno continuato ad investire in innovazione.